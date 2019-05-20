Министр обороны Украины опубликовал фотоколлаж с разрушенным Кремлем

СЕГОДНЯ 19:01 2019-05-20T19:01:54+03:00

После объявления о своей отставке Степан Полторак поблагодарил украинцев за «поддержку и теплые слова»

Изменить размер текста: A A

Министр обороны Украины Степан Полторак, который ранее в понедельник, 20 мая, заявил о своей отставке, разместил на своей странице в Facebook фотоколлаж с разрушенным Кремлем. Он также выразил благодарность гражданам за «поддержку и теплые слова».

«Мы подняли армию с колен. И сейчас она на уровне с ведущими армиями мира», — написал Полторак.

Фотоколлаж Степана Полторака. Фото: Facebook

По словам министра, в стране сложилась сильная армия патриотов. «Мы идем вперед! Победа за нами!» — добавил Полторак. Однако спустя некоторое время фотоколлаж был удален со странице, осталась лишь текстовая подпись.

Напомним, ранее состоялась инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. Позже Полторак опубликовал фотографию заявления об отставке на имя президента.

Степан Полторак возглавлял министерство обороны Украины с 2014 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709818" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский прибыл на свою инаугурацию.

ИСТОЧНИК KP.RU