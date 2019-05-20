2019-05-20T13:40:28+03:00
Политика

Министр обороны Украины подал рапорт об отставке

Ранее сам президент страны Владимир Зеленский попросил Степана Полторака сложить полномочия
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр обороны Украины Степан ПолторакМинистр обороны Украины Степан ПолторакФото: REUTERS
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Министр обороны Украины Степан Полторак подал прошение об отставке. Заявление написано на имя президента страны Владимира Зеленского.

"Честь имею", — написал глава ведомства в своем посте Facebook, к которому прикрепил фотографию рапорта.

Сайт kp.ru писал о том, что Зеленский сразу после своей инаугурации обратился к Полтораку с просьбой покинуть пост. Также призыв о сложении полномочий был направлен в адрес главы генпрокурора и главы службы безопасности.

К слову, начальник СБУ написал прошение об отставке еще до того, как его об этом попросил Зеленский. Василий Грицак указал на то, что новый президент в праве сам принимать кадровые решения.

С аналогичными заявлениями свои посты оставили министр иностранных дел Украины Павел Климкин и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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