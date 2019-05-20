2019-05-20T23:34:17+03:00
Происшествия

В Ростуризме назвали опасный отель Египта, где от отравления умер ребенок

Россиян призывают не останавливаться в данной гостинице до выявления всех обстоятельств происшествия
Елена АКИМОВА
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В одном из отелей Египта от отравления умер маленький турист из РоссииВ одном из отелей Египта от отравления умер маленький турист из РоссииФото: REUTERS
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Генеральное консульство РФ в Египте обратилось к российским туристам с просьбой быть более внимательными на отдыхе. В частности, временно отказаться от размещения в отеле Alibaba Beach Resort в Хургаде. Российским туроператорам рекомендовано не направлять туда гостей до тех пор, пока не завершится проверка по факту отравления россиян.

На сайте Ростуризма сообщается, что из-за острого отравления в отеле погиб ребенок, 2014 года рождения. После того, как группа россиян отравилась, ни персонал отеля, ни его медицинский состав не вызвали для отдыхающих квалифицированных специалистов, никакие анализы не брались, диагнозы не ставились.

Подобная халатность привела к трагическому исходу. В ведомстве выразили глубокие соболезнования семье погибшего. Сейчас египетская прокуратура ведет расследование.

В Ростуризме напомнили, что продажа туров, которые предполагают перелет в любые города Египта, кроме Каира, не соответствует положениям Указа президента и могут нести в себе опасность для туристов, пишет газета «Известия».

Ранее, самодельное взрывное устройство сработало в районе Большого египетского музея вблизи туристического автобуса в Каире. В российском посольстве подтвердили, что среди пострадавших россиян нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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