Порошенко показал свое новое место работы

СЕГОДНЯ 23:42 2019-05-20T23:42:34+03:00

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Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул здание администрации главы государства в Киеве и переехал на новое место работы. Об этом он сообщил своим подписчикам в соцсетях.

В твиттере политик разместил фотографии, на которых он находится в офисе партии "Блок Петра Порошенко «Солидарность»".

«Переехал в прозрачный офис», — написал Порошенко.

На снимках экс-глава республики проводит встречи с «хорошими друзьями Украины» — американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 20 мая Владимир Зеленский официально стал президентом Украины. Он получил булаву со стилетом и принес клятву на Евангелии из буйволиной кожи. После присяги новый глава государства выступил с речью, в которой пообещал вернуть Крым и Донбасс, а также объявил, что распускает Верховную раду.

ИСТОЧНИК KP.RU