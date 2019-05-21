СЕГОДНЯ 07:22 2019-05-21T07:22:24+03:00

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Украинский лидер Владимир Зеленский подписал первый президентский указ. Согласно документу, он принимает на себя полномочия верховного главнокомандующего.

- В связи с вступлением 20 мая 2019 года на пост президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия верховного главнокомандующего вооруженных сил Украины, - отметил Зеленский.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709818" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский прибыл на свою инаугурацию.

ИСТОЧНИК KP.RU