Зеленский подписал первый президентский указ
Инаугурация нового президента Украины состоялась в понедельник, 20 мая
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Украинский лидер Владимир Зеленский подписал первый президентский указ. Согласно документу, он принимает на себя полномочия верховного главнокомандующего.
- В связи с вступлением 20 мая 2019 года на пост президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия верховного главнокомандующего вооруженных сил Украины, - отметил Зеленский.
Владимир Зеленский прибыл на свою инаугурацию.
ИСТОЧНИК KP.RU