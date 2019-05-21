Экс-министр "Открытого правительства" абызов заявил, что всем доволен в СИЗО
Замглавы общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева отметила, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов благодарен сотрудникам изолятора.
По словам женщины, экс-политик ни на что не жалуется, «все хвалит».
- Возможно, он думает, лучше не сопротивляться той системе, которая тебя сейчас подавила и от нее зависит твоя жизнь, - подчеркнула Меркачева.
При этом она добавила, что в «Лефортово» условия содержания лучше, чем в других изоляторах, сообщает "РИА-Новости".
Напомним, политика Михаила Абызова обвиняют в организации преступного сообщества и хищении четырех миллиардов рублей.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что во время обысков у экс-политика был найден частный самолет для выбивания долгов.
А на днях стало известно о том, что молодая жена летает из Италии в Россию ради Михаила Абызова. Валентина Григорьева живет на шикарной вилле в Европе.
ИСТОЧНИК KP.RU