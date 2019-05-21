СЕГОДНЯ 11:55 2019-05-21T11:55:31+03:00

Экс-министр "Открытого правительства" абызов заявил, что всем доволен в СИЗО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Замглавы общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева отметила, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов благодарен сотрудникам изолятора.

По словам женщины, экс-политик ни на что не жалуется, «все хвалит».

- Возможно, он думает, лучше не сопротивляться той системе, которая тебя сейчас подавила и от нее зависит твоя жизнь, - подчеркнула Меркачева.

При этом она добавила, что в «Лефортово» условия содержания лучше, чем в других изоляторах, сообщает "РИА-Новости".

Напомним, политика Михаила Абызова обвиняют в организации преступного сообщества и хищении четырех миллиардов рублей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что во время обысков у экс-политика был найден частный самолет для выбивания долгов.

А на днях стало известно о том, что молодая жена летает из Италии в Россию ради Михаила Абызова. Валентина Григорьева живет на шикарной вилле в Европе.

ИСТОЧНИК KP.RU