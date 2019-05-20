Молодая жена летает из Италии в Россию ради Абызова

Возлюбленная арестованного экс-министра открытого правительства России Михаила Абызова улетела в Италию. 29-летняя красавица-стюардесса Валентина Григорьева находилась в Москве. Она специально прилетала в Россию, чтобы поддержать своего любимого мужчину.

Валентина Григорьева последние годы живет на вилле в Италии. Она воспитывает сына от Михаила Абызова. О том что она покинула Россию, стало известно из блога ее сестры - модели Victoria's Secret Екатерины Григорьевой. Девушка разместила в своем Сторис селфи с Валентиной из самолета.

И если Валентина на фото улыбаются, то Екатерина немного напряжена. Оно и неудивительно. Судя по подписи, она боится летать.

Отметим, Валя тоже собиралась стать моделью, принимала участие в некогда популярном шоу "Топ-модель по-русски" вместе с сестрой. Девушки даже вышли в финал проекта. Сестры вместе летали в Нью-Йорк на всех кастинги. Но от карьеры модели Валентина, в отличие от сестры, все же решила отказаться.

Валентина Григорьева последние годы живет на вилле в Италии.

_kate_g_ Валентина Григорьева тоже собиралась стать моделью

А потом Валентина познакомилась с Михаилом Абызовым. Политик случайно наткнулся на профиль уроженки Мурманска в соцсетях и, впечатлившись ее красотой, решил познакомиться. Узнать телефон Вали не составило труда. Она работала в бизнес-классе одной из авиакомпаний, и ей многократно присваивали титул самой красивой стюардессы России.

_kate_g_ Сестры очень близки

Свой роман они не афишировали. Пара много путешествовала - любимые места Валентины и Михаила - Италия и Марокко. Поговаривали, что Абызов буквально весь мир бросил к ногам любимой женщины и ни в чем ей не отказывал.

Валентина Григорьева родила Михаилу Абызову сына в октябре 2018 года.

Валентина родила Михаилу сына. Мальчик появился на свет в элитной клинике в Подмосковье. Счастливый отец присутствовал во время родов и перерезал пуповину малышу. Для Абызова ребенок от Григорьевой стал четвертым (от прошлого брака у него есть два сына и дочь).

_kate_g_ Избранница Абызова работала стюардессой в бизнес-классе

В настоящее время Михаил Абызов находится в московском СИЗО "Лефортово", его обвиняют в организации преступного сообщества и хищении четырех миллиардов рублей. Абызов был арестован 27 марта. Он себя виновным не считает. Суд арестовал принадлежащие Абызову банковские счета на 437 миллионов рублей, а также дома, квартиры и комнаты в Москве и Подмосковье.