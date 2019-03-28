У Абызова был частный самолет для выбивания долгов

Имидж Абызова: скромно и очень дорого

Михаил Абызов, появляясь на публике, умудрялся всегда выглядеть одновременно скромно и очень дорого: пиджаки темных оттенков, белые рубашки с запонками.

- Он вообще довольно хорошо выглядит. Видно, что дорогие ткани, качественный пошив, явно на заказ, - считает модный тренд-аналитик Лина Дембикова. - При этом марки не выпячиваются, что собственно уже давно не модно в бизнес-кругах. Просто супер-качественно и дорого. Но и с изюминкой. Если пиджак серый, то галстук к нему фиолетовый. Если синий, то контрастный темно-бордовый. Все со вкусом, так что либо профессионал помогал, либо Абызов сам так хорошо разбирается в стиле.

Средняя цена пошива костюма на заказ такого качества, как на Абызове колеблется от 500 000 рублей. Есть и супер-элитные ателье (английские), где к этой цене можно прибавить еще ноль или даже два.

- Сейчас в тренде английские и итальянские ткани с золотыми или сапфировыми нитями. - Рассказал «КП» менеджер из ателье по пошиву костюма «Классика» Сергей Жаворонков. - С виду это просто костюмная ткань с легко-легкой такой блесткой, которая слегка играет на свету. Очень модный нынче трэнд у клиентов.

Михаил Абызов был задержан 26 марта по подозрению в мошенничестве и в организации преступного сообществаФото: ТАСС

И только кадры момента задержания Михаила Абызова немного разбавили скучный и однообразный деловой имидж экс-министра. В коридорах Следственного комитета он появился в наручниках, спортивной кепке, стеганом пуховике, толстовке дорогой итальянской ткани и джинсах. В таком расслабленном виде широкая публика его раньше никогда не видела.

- Вполне такой молодежный, спортивный вид. Явно видно, что вся одежда не из масс-маркета. - говорит стилист. - Особенно я обратил внимание на кожаный портфель, в который Абызов сложил вещи для СИЗО. Очень дорогой, классического кроя. Но опять же никаких брендов невооруженным взглядом не разглядеть. В глаза ничего не кидается.

Дешевые китайские часы для отвода глаз

Часы, которые обычно выдают статус их обладателя — сильно выбивались из общей картинки. Очень часто министр «Открытого правительства» позировал (как-будто специально) в дешевых электронных часах на металлическом браслете. Но может они какие-то особенные?

- Ну это просто дешевые электронные часы. - Разочарованно вздохнул владелец элитного ломбарда Владимир Кононов. - Бывает дорогие электронные, все их модели я прекрасно знаю. А эти, наверное, какая-то едва ли не китайщина.

Но есть в коллекции Абызова, безусловно, и куда-более дорогие экспонаты. Подробнейшим образом изучив больше двух десятков фотографий (а Абызов часто присутствовал и на политических приемах, и на различных бизнес-форумах) мы нашли одни Rolex Day Date.

- Плохо видно (в отличие от электронных такие часы он не выпячивал). Но они тоже не относятся к разряду супер-дорогих. Цена подобных в магазине около 2 миллионов рублей. Еще одни похожи на более дешевую модель Rolex за 300 000 рублей, но я не уверен, так как плохо видно за манжетом рубашки. Все остальные его часы на странных каких-то каучуковых браслетах и дешевых стальных. Одним словом, ничего примечательного.

Еще будучи министром, Абызов признавался самым богатым членом правительстваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зато часто на левой руке у экс-министра четки или же брутальный браслет из широких металлических пластин. Это выглядит неформально и выдает в нем байкера.

И действительно, быструю езду на двухколесном транспорте арестованный очень любил. На протяжении многих лет он официально декларировал коллекцию мотоциклов : Harley-Davidson 310503, BMWК 1200LT (2016 г.в.). Harley-Davidson FLSTN (2013 года выпуска). Yamaha УZF-R1 (2014 г.в.), Ducati Diavel 1199 РАNIGАLЕR. все вместе тянет на стоимость больше 30 000 000 рублей.

Недвижимость — «Сокровище» Тосканы Абызов арендовал у собственного сына

Вообще удивительно, но министр «Открытого правительства» никогда и не скрывал свою любовь к элитной, зарубежной недвижимости. Он так прямо и указывал в декларации о доходах (где чиновники обязаны отражать свою собственность и все, что оформлено на ближайших родственников), что его дети - владельцы вилл и апартаментов в Европе.

- Жилой дом в Великобритании — 221 метр квадратных в собственниках сын и дочь министра.

- Загородный дом в Италии — 335 метров квадратных.

В России же дети владели двумя загородными домами огромной площади - 552 и 899 метров.

При этом сам министр скромно имел две комнаты в Москве (15 и 18 метров) и две квартиры — 135 и 161 квадратных метра. Обе они, как выяснила «Комсомолка» находятся на проспекте 60-летия октября в доме 19. Причем владеет ими Михаил Абызов уже около 20 лет, с 1999 года. И все его многочисленные юридические лица были зарегистрированы здесь же.

А вот недвижимость в Италии, опять же исходя из декларации, Абызов арендовал у собственных детей.

Последняя возлюбленная Михаила - стюардесса бизнес-класса Валентина ГригорьеваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но все, что указано в официальном документе - лишь малая часть домов, принадлежащих семейству Абызовых. Часть недвижимости оформлена на юридические лица. В частности жемчужина коллекции — старинная вилла Il Tеsoro (сокровище в переводе с итальянского). Именно здесь обитал арестованный ныне министр со своей молодой возлюбленной Валентиной Григорьевой. В инстаграмме девушки несколько раз мелькала подобные геолокации и живописные фото на фоне старинных стен. Теннисный корт, собственное гольф-поле, виноградники с винодельней, оливковая роща. Стоимость оценить сложно, не не меньше 750 000 000 рублей.

Ходят служи и еще об одной вилле в Тоскане в провинции Гроссето, которую на свадьбу сыну Даниэлю подарили родители. Стоимость ее оценивается в 2,2 миллиона евро.

В итальянской провинции Тоскана он и его семья поселилась основательно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699669" frameborder="0"></iframe> Михаил Абызов: из грузчика в министры.Бедный разнорабочий стал самым богатым министром. Но ненадолго. В нашем сюжете всё, что важно знать о карьере Михаила Абызова, арестованного за хищение 4 миллиардов.

Частный самолет для выбивания долгов

Абызов большой любитель частной бизнес-авиации. Говорят, еще буду 26-летним молодым специалистом при устройстве на работу в РАО «ЕЭС Россия» он выдвинул требование — личный частный самолет. И эту его прихоть удовлетворили.

И окупил он затраты с полна. В то время были большие проблемы в должниками за электроэнергию. Абызов мотался по всей стране и выбивал долги. Показал себя как отличный антикризисный менеджер .

Любовь к авиации переросла в просто любовь. Последняя возлюбленная Михаила - стюардесса бизнес-класса Валентина Григорьева. Как рассказывала сама счастливица в одном из интервью: «Он просто увидел меня на фото в форме, нашел мой телефон и позвонил».

В октябре 2018 года у пары родился ребенок, мальчик. Произошло это в самой престижной подмосковной частной клинике «Лапино» (контракт на роды до 3 000 000 рублей).

К слову, один полет до Флоренции и обратно на самолете обходится в сумму около 40 000 евро — 3 000 000 рублей.

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