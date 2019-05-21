2019-05-21T12:15:21+03:00
Экономика

ЦБ увеличил траты на печать наличных денег на 6 млрд рублей

В прошлом году расходы регулятора на обеспечение денег в обращении выросли на 60 процентов
Елена АКИМОВА
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ЦБ увеличил траты на печать денегЦБ увеличил траты на печать денегФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Расходы Центрального банка РФ на обеспечение достаточного количества наличных денег в обращении увеличились за прошлый год на 60 процентов. Это связано с повышением спроса на «живые» деньги со стороны бизнеса и населения. Если раньше печать обходилась в 9,7 млрд рублей до теперь этот показатель вырос почти до 15,6 млрд рублей.

В итоге в 2018 году количество наличных денег в обращении увеличилось на 775 млрд рублей, или на 8,1%, объем безналичных средств оценивается в 2,2 трлн рублей – увеличение на 10,9%.

- Увеличивается не только объем наличных денег, но и безналичных, которые размещены на счетах физических лиц. Рост таких средств происходил высокими темпами. Это вся взаимосвязано с ростом денежных доходов населения, развития потребительского рынка, - комментируют газете «Известия» в пресс-службе ЦБ.

А вот эксперты считают, что переход с безналичного расчета на бумажный может указывать на то, что люди опасаются банков, так как последние часто перегибают с тотальным контролем. А еще наличные средства гораздо сложнее отследить и вычислить реальный объем оборотов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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