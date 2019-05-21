ЦБ увеличил траты на печать наличных денег на 6 млрд рублей

СЕГОДНЯ 12:15 2019-05-21T12:15:21+03:00

В прошлом году расходы регулятора на обеспечение денег в обращении выросли на 60 процентов

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Расходы Центрального банка РФ на обеспечение достаточного количества наличных денег в обращении увеличились за прошлый год на 60 процентов. Это связано с повышением спроса на «живые» деньги со стороны бизнеса и населения. Если раньше печать обходилась в 9,7 млрд рублей до теперь этот показатель вырос почти до 15,6 млрд рублей.

В итоге в 2018 году количество наличных денег в обращении увеличилось на 775 млрд рублей, или на 8,1%, объем безналичных средств оценивается в 2,2 трлн рублей – увеличение на 10,9%.

- Увеличивается не только объем наличных денег, но и безналичных, которые размещены на счетах физических лиц. Рост таких средств происходил высокими темпами. Это вся взаимосвязано с ростом денежных доходов населения, развития потребительского рынка, - комментируют газете «Известия» в пресс-службе ЦБ.

А вот эксперты считают, что переход с безналичного расчета на бумажный может указывать на то, что люди опасаются банков, так как последние часто перегибают с тотальным контролем. А еще наличные средства гораздо сложнее отследить и вычислить реальный объем оборотов.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/668233" frameborder="0"></iframe> 200 лет Гознаку: Как печатают деньги в России.У акционерного общества «Гознак» юбилей - исполнилось 200 лет. И, как выяснилось, на его предприятиях уже давно печатают не только деньги. Журналисты «Комсомолки» посетили сразу несколько столичных фабрик и поняли, что без Гознака мы не смогли бы ни расплачиваться в магазинах, ни ездить за рубеж, ни даже пить водкуВладимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU