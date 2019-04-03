НАТО поможет украинским кораблям войти в Керченский пролив

4 апреля 1949 года был основан самый мощный военный блок в истории Запада - Организация Североатлантического Договора (НАТО) во главе с США. Правда, Советского Союза и русских солдат в Восточном Берлине, против которых сколачивали этот блок, уже давно нет. Но «враги» у НАТО, похоже, прежние. Об этом на торжествах к годовщине создания Альянса открытым текстом говорят сами представители его ключевых стран-участниц.

- Россия станет темой обсуждения на ближайшей встрече министров иностранных дел стран НАТО. Она - угроза Альянсу и США. Все элементы российской угрозы будут обсуждаться - действия России в Керченском проливе (задержание погранслужбой ФСБ трех украинских военных кораблей, незаконно попытавшихся зайти в него в прошлом ноябре - Ред.), аннексия Крыма, оккупация Грузии, атака на Скрипалей (провокация годичной давности, когда в английском Солсбери неизвестно кто отравил международного шпиона Сергея Скрипаля, в чем Запад сразу же обвинил Москву - Ред.). Россия угрожает альянсу! - официально заявил госдеп США на последнем брифинге.

- Сегодняшняя угроза, вне всяческих сомнений, связана с поведением русских, - сообщила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон на встрече с журналистами во вторник. - Мы работаем над пакетом мер, который усилит наблюдение с воздуха и увеличит количество кораблей НАТО, заходящих в Черное море для обеспечения безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив и Азовское море.

Правда, убеждать самих членов Альянса в наличии «российской угрозы» становится все сложнее. Та же Анкара, с который мы последние годы успешно занимались мирным урегулированием в Сирии, выражает готовность закупить российские системы противоракетной обороны (ПРО). На что госпожа Хатчисон смотрит без энтузиазма:

- Мы (США) хотим, чтобы у Турции не было систем противоракетной обороны, произведенных в России, - заявила она на том же брифинге.

Ее шеф, президент Америки Дональд Трамп, настроен чуть благодушнее:

- Я думаю, что мы будем ладить с Россией. Я верю в это, - сообщил он перед началом рабочей встречи с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом. Но это, похоже, всего лишь вопрос веры, которой между нашими странами давно нет...

В четверг министры иностранных дел стран Альянса проведут «юбилейную» встречу в Госдепе США. И первая пленарная сессия будет посвящена… конечно, России. На ней, как ожидается, будет одобрен пакет «черноморских мер по улучшению позиции альянса в области сдерживания и обороны в регионе».

Кого собираются «сдерживать» - объяснять излишне.

РЕАКЦИЯ

«А зачем Украину поддерживать? У нее, что, брюки падают?»

В России прокомментировали агрессивные заявления в НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

- Мы не понимаем, что имеется в виду. Ситуация с Керченским проливом и судоходством хорошо известна. В соответствии с международным правом, позиция России весьма последовательна. Речь идет о закрытом водоеме, поэтому здесь отдельный вопрос даже гипотетически я не стал бы обсуждать.

Вице-спикер Госсовета Республики Крым Ефим Фикс:

- А зачем Украину поддерживать? У нее, что, брюки падают или ремень порвался? Это самостоятельное государство, правда, управляемое парткомом Вашингтона. Даже если они (НАТО. - Ред.) решат сопроводить корабли Украины, то они могут довести их только до границ территориальных вод России, которые определены международным правом. А дальше - встанут на якорь.

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