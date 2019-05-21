2019-05-21T19:02:12+03:00
В мире

В ООН заявили об угрозе начала гражданской войны в Ливии

По словам спецпредставителя генсека ООН в Ливии Гасана Саламе, для восполнения уже нанесенного урона понадобятся годы
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Специальный представитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе заявил, что в настоящий момент страна стоит на пороге гражданской войныСпециальный представитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе заявил, что в настоящий момент страна стоит на пороге гражданской войныФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Специальный представитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе заявил, что в настоящий момент страна стоит на пороге гражданской войны. По его словам, для восполнения уже нанесенного урона понадобятся годы.

"Последствия и риски конфликта уже ужасающе ясны, особенно для самих ливийцев: более 460 погибших, 29 из них - мирные граждане": - приводит ТАСС слова Саламе. Представитель ООН также подчеркнул: что некоторые страны нарушают установленное Совбезом эмбарго на поставки оружия в Ливию, из-за чего у сторон конфликта появляется большее количество вооружений.

"Многие страны доставляют оружие всем без исключения сторонам конфликта. Некоторые нации таким образом подпитывают этот кровавый конфликт. ООН должна положить этому конец", - добавил Саламе. В заключение представитель ООН отметил, что насилие в районе Триполи может стать "началом длительного кровавого конфликта на южном побережье Средиземного моря".

Ситуация в Ливии обострилась в апреле этого года. Тогда глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар объявил о начале наступления на столицу страны Триполи, которая находится под контролем Правительства национального согласия. По последним данным, жертвами конфликта стали более 460 погибших.

Фельдмаршал Хафтар ведёт наступление на Триполи.Ливия на грани новой гражданской войны. Кто и с кем воюет?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Ливии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спикер Рады назначил внеочередное пленарное заседание парламента на 22 мая
В МИД РФ прокомментировали возможность переговоров властей Венесуэлы и оппозиции в Норвегии
Зеленский отправил в отставку начальника Генштаба Вооруженных сил Украины
Мэй пообещала парламенту Британии голосование о повторном референдуме по Brexit
Главный онколог Минздрава рассказал о еде и привычках, повышающих риск рака
Индекс Мосбиржи побил исторический рекорд
Полиция Нидерландов арестовала предполагаемого полевого командира из "Джебхат ан-Нусры"*
США ввели санкции против двух предприятий и учебного центра из России
«Родники Алтая» - настоящий праздник для всех
ООН: С 2015 года Венесуэлу покинули около 3 миллионов человек
Huawei намерен вывести на рынок свою операционную систему осенью этого года
Зеленский назначил выборы в Верховную раду на 21 июля
В Латвии бывший чиновник получил штраф за издание газеты на русском языке