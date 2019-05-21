В ООН заявили об угрозе начала гражданской войны в Ливии

СЕГОДНЯ 19:02 2019-05-21T19:02:12+03:00

Специальный представитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе заявил, что в настоящий момент страна стоит на пороге гражданской войны Фото: REUTERS

По словам спецпредставителя генсека ООН в Ливии Гасана Саламе, для восполнения уже нанесенного урона понадобятся годы

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Специальный представитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе заявил, что в настоящий момент страна стоит на пороге гражданской войны. По его словам, для восполнения уже нанесенного урона понадобятся годы.

"Последствия и риски конфликта уже ужасающе ясны, особенно для самих ливийцев: более 460 погибших, 29 из них - мирные граждане": - приводит ТАСС слова Саламе. Представитель ООН также подчеркнул: что некоторые страны нарушают установленное Совбезом эмбарго на поставки оружия в Ливию, из-за чего у сторон конфликта появляется большее количество вооружений.

"Многие страны доставляют оружие всем без исключения сторонам конфликта. Некоторые нации таким образом подпитывают этот кровавый конфликт. ООН должна положить этому конец", - добавил Саламе. В заключение представитель ООН отметил, что насилие в районе Триполи может стать "началом длительного кровавого конфликта на южном побережье Средиземного моря".

Ситуация в Ливии обострилась в апреле этого года. Тогда глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар объявил о начале наступления на столицу страны Триполи, которая находится под контролем Правительства национального согласия. По последним данным, жертвами конфликта стали более 460 погибших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701542" frameborder="0"></iframe> Фельдмаршал Хафтар ведёт наступление на Триполи.Ливия на грани новой гражданской войны. Кто и с кем воюет?

ИСТОЧНИК KP.RU