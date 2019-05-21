В ООН заявили об угрозе начала гражданской войны в Ливии
Специальный представитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе заявил, что в настоящий момент страна стоит на пороге гражданской войны. По его словам, для восполнения уже нанесенного урона понадобятся годы.
"Последствия и риски конфликта уже ужасающе ясны, особенно для самих ливийцев: более 460 погибших, 29 из них - мирные граждане": - приводит ТАСС слова Саламе. Представитель ООН также подчеркнул: что некоторые страны нарушают установленное Совбезом эмбарго на поставки оружия в Ливию, из-за чего у сторон конфликта появляется большее количество вооружений.
"Многие страны доставляют оружие всем без исключения сторонам конфликта. Некоторые нации таким образом подпитывают этот кровавый конфликт. ООН должна положить этому конец", - добавил Саламе. В заключение представитель ООН отметил, что насилие в районе Триполи может стать "началом длительного кровавого конфликта на южном побережье Средиземного моря".
Ситуация в Ливии обострилась в апреле этого года. Тогда глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар объявил о начале наступления на столицу страны Триполи, которая находится под контролем Правительства национального согласия. По последним данным, жертвами конфликта стали более 460 погибших.
Фельдмаршал Хафтар ведёт наступление на Триполи.Ливия на грани новой гражданской войны. Кто и с кем воюет?
ИСТОЧНИК KP.RU
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