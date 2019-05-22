2019-05-22T03:49:01+03:00
Политика

Трамп 5 июня посетит Ирландию

Президент США проведет переговоры с ирландским премьер-министром Лео Варадкаром
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд Трамп посетит ИрландиюПрезидент США Дональд Трамп посетит ИрландиюФото: REUTERS
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Официальный визит президента США Дональда Трампа состоится 5 июня. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

"Президент Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп приняли приглашение Лео Варадкара посетить Ирландию”, - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что Трамп и Варадкар проведут переговоры в Шанноне, передает ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что во время своего европейского турне, глава Белого дома посетит Лондон, а также примет участие в мероприятиях в Великобритании и Франции, посвященных празднованию 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии.

Как писал сайт kp.ru, Дональд и Меланья Трамп прибудут в Соединенное Королевство 3 июня. В течение двух дней они побывают в Букингемском дворце и снова встретятся с королевой Елизаветой II.

ИСТОЧНИК KP.RU

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