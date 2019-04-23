2019-04-23T05:38:18+03:00
Политика

Трамп снова посетит Великобританию в июне

Ожидается, что во время визита президент США посетит Букингемский дворец и встретится королевой Елизаветой II
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп и первая леди Америки с британской королевой Елизаветой II в Виндзорском замке в графстве БеркширПрезидент США Дональд Трамп и первая леди Америки с британской королевой Елизаветой II в Виндзорском замке в графстве БеркширФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент США Дональд Трамп в июне этого года посетит Соединенное Королевство с государственным визитом, передает телеканал Sky News. Отмечается, что во время поездки в Великобританию американский лидер побывает в Букингемском дворце и снова встретится с королевой Елизаветой II.

Предположительно, официально о будущем визите президента США в Англию может быть объявлено в ближайшие двое суток.

Как писал сайт kp.ru, ранее британская газета The Sunday Times сообщила, что Елизавета II собирается пригласить Дональда Трампа приехать в Британию к празднованию 75-летней годовщины высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года. На это же время запланировано участие главы Белого дома в памятных мероприятиях во Франции.

Напомним, Дональд Трамп с супругой Меланьей побывал в Великобритании в июле прошлого года, тогда он встретился с премьером страны Терезой Мэй и с британской королевой.

Грубый Трамп.Некоторые люди не знают куда деть руки, а Дональд Трамп на встрече с английской королевой не знал куда ему деть ноги. Ну где же ваши манеры, мистер президент?!

ИСТОЧНИК KP.RU

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