Трамп снова посетит Великобританию в июне
Президент США Дональд Трамп в июне этого года посетит Соединенное Королевство с государственным визитом, передает телеканал Sky News. Отмечается, что во время поездки в Великобританию американский лидер побывает в Букингемском дворце и снова встретится с королевой Елизаветой II.
Предположительно, официально о будущем визите президента США в Англию может быть объявлено в ближайшие двое суток.
Как писал сайт kp.ru, ранее британская газета The Sunday Times сообщила, что Елизавета II собирается пригласить Дональда Трампа приехать в Британию к празднованию 75-летней годовщины высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года. На это же время запланировано участие главы Белого дома в памятных мероприятиях во Франции.
Напомним, Дональд Трамп с супругой Меланьей побывал в Великобритании в июле прошлого года, тогда он встретился с премьером страны Терезой Мэй и с британской королевой.
Грубый Трамп.Некоторые люди не знают куда деть руки, а Дональд Трамп на встрече с английской королевой не знал куда ему деть ноги. Ну где же ваши манеры, мистер президент?!
ИСТОЧНИК KP.RU