Макгрегор ждет реванша с Хабибом

СЕГОДНЯ 12:27 2019-05-22T12:27:49+03:00

Макгрегор и Нурмагомедов сошлись на ринге 6 октября 2018 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший чемпион UFC уверен, что ему еще предстоит встреча с россиянином

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Ирландец Конор Макгрегор уверен, что ему еще предстоит взять реванш у россиянина Хабиба Нурмагомедова. При этом бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата не назвал времени возможной встречи.

«Это уже случилось — наш бой состоялся. Хабиб перепрыгнул через ограду и полез в толпу, тем самым спровоцировав драку», — приводит слова Макгрегора BJPenn.

Нурмагомедов, по словам Конора, после того поступка спрятался и тем самым показал свою трусость.

«Но он выиграл бой, моё уважение и поздравления ему. Посмотрим, что будет в следующий раз. Я уверен, что мы ещё подерёмся», — сказал Макгрегор.

Напомним, Бой Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор прошел в рамках большого бойцовского шоу UFC 229. Ареной поединка выбрана T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Поединок был завершен досрочно: Хабиб Нурмагомедов победил в 4 раунде, применив удушающий прием. Дагестанский боец впервые в карьере защитил свой чемпионский пояс UFC в легком весе.

Однако, радость победы омрачил неприятный инцидент: организаторы отказались вручать чемпионский пояс прямо на ринге, опасаясь реакции болельщиков Конора. После долгого напряженного противостояния и провокаций со стороны ирландца нервы дагестанского бойца не выдержали. Он выпрыгнул за октагон и ввязался в драку. Сцепились команды двух бойцов. Охране удалось быстро загасить конфликт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/672128" frameborder="0"></iframe> Хабиб и МакГрегор: весь бой за 30 секунд.Долгожданное шоу UFC 229 закончилось победой Хабиба Нурмагомедова. Наш спортсмен победил ирландца удушающим премом в 4 раунде

ИСТОЧНИК KP.RU