Макгрегор ждет реванша с Хабибом
Ирландец Конор Макгрегор уверен, что ему еще предстоит взять реванш у россиянина Хабиба Нурмагомедова. При этом бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата не назвал времени возможной встречи.
«Это уже случилось — наш бой состоялся. Хабиб перепрыгнул через ограду и полез в толпу, тем самым спровоцировав драку», — приводит слова Макгрегора BJPenn.
Нурмагомедов, по словам Конора, после того поступка спрятался и тем самым показал свою трусость.
«Но он выиграл бой, моё уважение и поздравления ему. Посмотрим, что будет в следующий раз. Я уверен, что мы ещё подерёмся», — сказал Макгрегор.
Напомним, Бой Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор прошел в рамках большого бойцовского шоу UFC 229. Ареной поединка выбрана T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Поединок был завершен досрочно: Хабиб Нурмагомедов победил в 4 раунде, применив удушающий прием. Дагестанский боец впервые в карьере защитил свой чемпионский пояс UFC в легком весе.
Однако, радость победы омрачил неприятный инцидент: организаторы отказались вручать чемпионский пояс прямо на ринге, опасаясь реакции болельщиков Конора. После долгого напряженного противостояния и провокаций со стороны ирландца нервы дагестанского бойца не выдержали. Он выпрыгнул за октагон и ввязался в драку. Сцепились команды двух бойцов. Охране удалось быстро загасить конфликт.
Хабиб и МакГрегор: весь бой за 30 секунд.Долгожданное шоу UFC 229 закончилось победой Хабиба Нурмагомедова. Наш спортсмен победил ирландца удушающим премом в 4 раунде
ИСТОЧНИК KP.RU