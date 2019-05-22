2019-05-22T12:27:49+03:00
Спорт

Макгрегор ждет реванша с Хабибом

Бывший чемпион UFC уверен, что ему еще предстоит встреча с россиянином
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Макгрегор и Нурмагомедов сошлись на ринге 6 октября 2018 года.Макгрегор и Нурмагомедов сошлись на ринге 6 октября 2018 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Ирландец Конор Макгрегор уверен, что ему еще предстоит взять реванш у россиянина Хабиба Нурмагомедова. При этом бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата не назвал времени возможной встречи.

«Это уже случилось — наш бой состоялся. Хабиб перепрыгнул через ограду и полез в толпу, тем самым спровоцировав драку», — приводит слова Макгрегора BJPenn.

Нурмагомедов, по словам Конора, после того поступка спрятался и тем самым показал свою трусость.

«Но он выиграл бой, моё уважение и поздравления ему. Посмотрим, что будет в следующий раз. Я уверен, что мы ещё подерёмся», — сказал Макгрегор.

Напомним, Бой Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор прошел в рамках большого бойцовского шоу UFC 229. Ареной поединка выбрана T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Поединок был завершен досрочно: Хабиб Нурмагомедов победил в 4 раунде, применив удушающий прием. Дагестанский боец впервые в карьере защитил свой чемпионский пояс UFC в легком весе.

Однако, радость победы омрачил неприятный инцидент: организаторы отказались вручать чемпионский пояс прямо на ринге, опасаясь реакции болельщиков Конора. После долгого напряженного противостояния и провокаций со стороны ирландца нервы дагестанского бойца не выдержали. Он выпрыгнул за октагон и ввязался в драку. Сцепились команды двух бойцов. Охране удалось быстро загасить конфликт.

Хабиб и МакГрегор: весь бой за 30 секунд.Долгожданное шоу UFC 229 закончилось победой Хабиба Нурмагомедова. Наш спортсмен победил ирландца удушающим премом в 4 раунде

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кремле считают непозволительным ультиматум США из-за покупки С-400
«Сделка по С-400 завершена»: в Анкаре прокомментировали ультиматум США
Захарова прокомментировала призыв исключить Россию из Совбеза ООН
Кремль: Москва хочет, чтобы Киев обеспечил права русскоязычных граждан
Петр Чех станет спортивным директором «Челси»
МИД РФ: возможность для встречи Путина и Трампа есть
Решение Зеленского о референдуме по России в Кремле признали внутренними делами Украины
Грязная бумажная тарелка с записями Курта Кобейна ушла с молотка за 1,5 млн
Счетная палата выявила нарушения при расходовании средств Большим театром, Госфильмфондом и Эрмитажем
"ООН без России уйдет в историю": в Совфеде отреагировали на призыв Супрун
Совфед отстранил от должности замгенпрокурора Сыдорука
Совет Федерации лишил Арашукова полномочий из-за декларации о доходах
Парубий: роспуск Рады оспорят в Конституционном суде Украины
В Сколково из-за утечки брома пострадал ученый