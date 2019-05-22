2019-05-22T13:45:27+03:00
Политика

70% украинцев ждут роспуска Рады

Идея нового президента пришлась по душе жителям соседней страны
Григорий ЛЕОРДА
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Спикер парламента Украины Андрей Парубий заявил, что роспуск Рады оспорят в Конституционном суде.Спикер парламента Украины Андрей Парубий заявил, что роспуск Рады оспорят в Конституционном суде.Фото: REUTERS
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Высказанную шестым президентом Украины идею о роспуске Рады поддерживает большинство жителей Украины. Такой вывод можно сделать изучив результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

"Более 70% респондентов поддерживают идею роспуска парламента и проведения досрочных выборов Верховной Рады. Самый высокий уровень поддержки - на Юге и Востоке (более 80%). Наряду с этим в других макрорегионах за роспуск ВРУ не менее 60% опрошенных. Определенное различие в отношении к проведению досрочных выборов наблюдается среди сторонников БПП Солидарность, большинство которых - против этой инициативы" - говорится на сайте организации.

Из результатов опросов также ясно, что украинцы определились за кого будут голосовать при проведении досрочных выборов. Почти половина избирателей намерена отдать свой голос партии "Слуга народа". Немногим больше 10% хотят видеть в Раде представителей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Остальные фракции имеют поддержку не более 9% украинцев.

Отметим, что в самой Раде к этому не готовы. Спикер парламента Украины Андрей Парубий заявил, что роспуск Рады оспорят в Конституционном суде.

Украинцы - об инаугурации Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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