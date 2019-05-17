2019-05-17T15:31:31+03:00
Политика

Украинский политолог объяснил заинтересованность Зеленского в роспуске Верховной Рады

Сделать это новоизбранному президенту необходимо до 27 мая
Елена АКИМОВА
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Политологи уверены, что Зеленский попытается распустить Верховную РадуПолитологи уверены, что Зеленский попытается распустить Верховную РадуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Скорее всего, после вступления Владимира Зеленского в свои права, а это произойдет 20 мая, он инициирует роспуск парламента. В этом новый глава государства заинтересован больше всего. Сроки уже поджимают, по украинскому законодательству глава государства может воспользоваться своим правом на роспуск парламента не менее чем за полгода до окончания срока его полномочий. Это говорит о том, что решение о роспуске Рады XVII созыва должно быть принято в десятидневный срок, в противном случае это негативно отразится на рейтингах Зеленского.

- В Верховной Раде у Зеленского мало сторонников, получается, что они почти не могут влиять на принятия решений, которые бы были на пользу новой власти. Чем быстрее он сумеет распустить парламентариев, тем больше шансов у его сторонников попасть в Верховную Раду. Если это сделать не удастся и выборы пройдут в определенные законом и графиком сроки, без каких-либо изменений, то он к октябрю месяцу может растерять полностью интерес к себе, - комментирует ИА «НСН» украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

Ранее спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что в связи с решением партии "Народной фронт" выйти из коалиции депутатских фракций "Европейская Украина", она прекращает свою деятельность. Таким образом, украинские парламентарии лишили возможности Зеленского распустить Раду. В штабе Зеленского отметили, что нельзя прекратить то, чего нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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