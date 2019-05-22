2019-05-22T15:35:33+03:00
Политика

Представителем Зеленского в правительстве стал Андрей Герус

Ранее президент Украины представил его, как своего советника по вопросам энергетики и коммунальных услуг
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Представителем президента Украины Владимира Зеленского в правительстве стал его советник по энергетике и коммунальным услугам Андрей Герус. Соответствующий указ подписал сам глава государства в среду, 22 мая.

"Назначить Геруса Андрея Михайловича представителем президента Украины в кабинете министров Украины", - говорится в документе на сайте Зеленского.

Напомним, что раньше Герус являлся членом Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики.

Сайт kp.ru писал о том, что назначение получили еще несколько членов команды Зеленского. Так, сооснователь студии "Квартал 95", учредитель партии "Слуга народа", юрист Иван Баканов стал заместителем главы Службы безопасности страны, а советник политика по юридическим вопросам Андрей Богдан стал главой администрации президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россияне назвали самых желанных соседей
Путин: государство должно помогать профсоюзам
Новые плацкартные вагоны оснастят холодильниками и душевыми
Ученые разработали биоклей, которым можно заклеивать раны
Новым замглавы СБУ стал один из основателей студии "Квартал 95"
В Австрии сформирован состав переходного правительства
Общественная палата Петербурга предложила Александру Беглову принять участие в выборах губернатора Северной столицы
Парубий считает указ Зеленского о роспуске Рады незаконным
Посольство РФ: после аварии с автобусом в Италии четверо россиян находятся в тяжелом состоянии
Три китайские авиакомпании потребовали от Boeing компенсации за простой 737 MAX
Рада отказалась рассматривать законопроект об изменениях в закон о выборах
Власти Абхазии и оппозиция договорились о переносе даты президентских выборов
Ученые назвали ночной симптом — предвестник рака
МВФ продолжит свою работу в Киеве
70% украинцев ждут роспуска Рады
Видео с места аварии с автобусом с российскими туристами в Италии появилось в сети
Кремль: вопрос о месте постройки храма в Екатеринбурге недостаточно проработали
«Неудобно»: Опубликовано видео, как Зеленский впервые сел в президентское кресло
В ДНР задержали восьмерых украинских военных