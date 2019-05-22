Представителем Зеленского в правительстве стал Андрей Герус

СЕГОДНЯ 15:34 2019-05-22T15:35:33+03:00

Ранее президент Украины представил его, как своего советника по вопросам энергетики и коммунальных услуг

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Представителем президента Украины Владимира Зеленского в правительстве стал его советник по энергетике и коммунальным услугам Андрей Герус. Соответствующий указ подписал сам глава государства в среду, 22 мая.

"Назначить Геруса Андрея Михайловича представителем президента Украины в кабинете министров Украины", - говорится в документе на сайте Зеленского.

Напомним, что раньше Герус являлся членом Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики.

Сайт kp.ru писал о том, что назначение получили еще несколько членов команды Зеленского. Так, сооснователь студии "Квартал 95", учредитель партии "Слуга народа", юрист Иван Баканов стал заместителем главы Службы безопасности страны, а советник политика по юридическим вопросам Андрей Богдан стал главой администрации президента.

ИСТОЧНИК KP.RU