Представителем Зеленского в правительстве стал Андрей Герус
Представителем президента Украины Владимира Зеленского в правительстве стал его советник по энергетике и коммунальным услугам Андрей Герус. Соответствующий указ подписал сам глава государства в среду, 22 мая.
"Назначить Геруса Андрея Михайловича представителем президента Украины в кабинете министров Украины", - говорится в документе на сайте Зеленского.
Напомним, что раньше Герус являлся членом Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики.
Сайт kp.ru писал о том, что назначение получили еще несколько членов команды Зеленского. Так, сооснователь студии "Квартал 95", учредитель партии "Слуга народа", юрист Иван Баканов стал заместителем главы Службы безопасности страны, а советник политика по юридическим вопросам Андрей Богдан стал главой администрации президента.
ИСТОЧНИК KP.RU
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