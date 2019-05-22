2019-05-22T16:13:33+03:00
Политика

Украина приняла решение о выходе из нескольких соглашений СНГ

Ранее Порошенко подписал указ об окончательном прекращении деятельности Киева в работе уставных органов содружества
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ранее Порошенко подписал указ об окончательном прекращении деятельности Киева в работе уставных органов содружестваРанее Порошенко подписал указ об окончательном прекращении деятельности Киева в работе уставных органов содружестваФото: REUTERS
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В среду, 22 мая, правительство Украины приняла постановление о выходе страны из отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств. Об этом сообщил премьер-министр незалежной Владимир Гройсман

«Утверждено постановление "О выходе Украины из отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств», - сказал он.

Напомним, что ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении пересмотреть все международные договоры, заключенные в рамках СНГ, и отказаться от «невыгодных», которые соответствуют национальным интересам государства. Незадолго до этого политик подписал указ об окончательном прекращении деятельности Киева в работе уставных органов содружества.

Накануне, эксперты польских СМИ рассказали, что выход Украины из Содружества независимых государств может обернуться для Киева миллиардными потерями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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