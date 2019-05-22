Украина приняла решение о выходе из нескольких соглашений СНГ
В среду, 22 мая, правительство Украины приняла постановление о выходе страны из отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств. Об этом сообщил премьер-министр незалежной Владимир Гройсман
«Утверждено постановление "О выходе Украины из отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств», - сказал он.
Напомним, что ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении пересмотреть все международные договоры, заключенные в рамках СНГ, и отказаться от «невыгодных», которые соответствуют национальным интересам государства. Незадолго до этого политик подписал указ об окончательном прекращении деятельности Киева в работе уставных органов содружества.
Накануне, эксперты польских СМИ рассказали, что выход Украины из Содружества независимых государств может обернуться для Киева миллиардными потерями.
ИСТОЧНИК KP.RU