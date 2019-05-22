2019-05-22T19:37:46+03:00
Политика

Матвиенко оценила идею Зеленского провести референдум

Президент Украины предложил гражданам самим определить формат ведения переговоров с Россией
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Спикер Совета Федерации Валентина МатвиенкоСпикер Совета Федерации Валентина МатвиенкоФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко позитивно оценила идею президента Украины Владимира Зеленского о проведении общенационального референдума по формату ведения переговоров с Россией, однако напомнила, что обсуждение должно вестись, прежде всего, с жителями Донбасса.

"Мы понимаем, насколько важно восстановить исторические, взаимовыгодные, братские отношения между Россией и Украиной. Но нам бы очень не хотелось, чтобы внутренние проблемы Украины, которых достаточно много, чтобы они в том или ином формате перекладывались на Россию", - сказала спикер.

По ее словам, инициатива не должна обличаться в "популистские шаги под видом демократических процедур", ведь даже вопрос на референдуме можно поставить так, что ответ будет заранее известен.

"Референдум - это всегда хорошо, но прежде, чем спрашивать мнение людей, надо правильно сформулировать вопрос, изложить, постараться убедить, если есть программа и видение развития страны, внешней политики ", - цитирует ТАСС Матвиенко.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее предложение Зеленского оценили также в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва по-прежнему ждет от Киева каких-то конкретных шагов в русле выполнения минских договоренностей.

Речь Владимира Зеленского на инаугурации: новый президент Украины пообещал вернуть Донбасс.Зеленский потребовал не вешать его портреты в кабинетах. И раздал ещё много всяких обещаний на церемонии инаугурации. Но сможет ли новый президент Украины сделать так, чтобы граждане его страны «не плакали»?

ИСТОЧНИК KP.RU

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