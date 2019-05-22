2019-05-22T20:45:10+03:00
Политика

Команда Зеленского надеется "заставить" Верховную Раду работать

Новые власти ищут возможности для проведения качественной политики и выборов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Команда нового президента Украины Владимира Зеленского надеется заставить Верховную Раду работать, несмотря на то, что депутаты отказались рассматривать первые законопроекты главы государства. Такое заявление сделал представитель политика Руслан Стефанчук.

"Я надеюсь, что еще есть время найти возможность и попробовать все-таки заставить Верховную Раду поработать и предложить гражданам Украины новое качество политики и выборов", - сказал член команды Зеленского.

По его словам, днем ранее, 21 мая, во время встречи президента с руководством парламента и лидерами фракций был достигнут компромисс относительно поправок в избирательное законодательство, однако депутаты нарушили договоренности во время голосования, передает УНИАН.

Сайт kp.ru писал о том, что 22 мая Рада отказалась рассматривать сразу несколько проектов Зеленского. В поддержку предложенных главой государства документов высказались лишь 92 депутата. Всего же для принятия решения необходимо 226 голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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