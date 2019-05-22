2019-05-22T21:48:48+03:00
Экономика

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $71 за баррель

Стоимость продолжает снижаться на фоне роста запасов сырья в США
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Цены на нефть снижаютсяЦены на нефть снижаютсяФото: REUTERS
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Мировые цены на нефть демонстрируют снижение. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 22 мая.

Так, стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent рухнула на 1,98% - до 70,75 доллара за баррель, а нефть марки WTI подешевела на 2,8%. Теперь ее цена составляет 61,36 доллара.

Обрушение рынка было зафиксировано сразу после того, как в свет вышли актуальные данные о росте запасов сырья в США, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале апреля стоимость нефти резко подскочила. Эксперты заявляли, что это связано с возможностью заключения торгового соглашения между Соединенными Штатами и Китаем, а также последующей отменой таможенный пошлин, однако переговоры по данному вопросу провалились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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