Лидер Палаты общин Британии подала в отставку, призвав Мэй последовать ее примеру

СЕГОДНЯ 23:26 2019-05-22T23:34:09+03:00

В своем письме к главе правительства страны Андреа Лидсом отметила, что это решение далось ей непросто

Изменить размер текста: A A

В среду, 22 мая, лидер Палаты общин британского парламента Андреа Лидсом объявила, что уходит в отставку из-за разногласий с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по поводу Brexit.

«С большим сожалением и тяжелым сердцем я приняла решение уйти из правительства», - написала она на своей странице в Twitter, опубликовав свое письмо к премьеру.

В послании к Терезе Мэй она сообщает, что не верит в то, что предложенный премьером вариант соглашения с Евросоюзом сделает Соединенное Королевство «по-настоящему независимым» государством, и что «второй референдум может привести к опасным разногласиям».

«Я не поддерживаю правительство, которое добровольно пойдет на такую уступку», - добавила лидер Палаты общин.

Кроме того, Андреа Лидсом в письме призывает Терезу Мэй последовать ее примеру и тоже добровольно подать в отставку.

«Никто не хотел вашего успеха больше, чем я, но теперь я призываю вас принять правильные решения в интересах страны, этого правительства и нашей партии», - подчеркнула она.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в мае Андреа Лидсом заявила, что готова сама занять пост премьер-министра Великобритании.

ИСТОЧНИК KP.RU