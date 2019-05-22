2019-05-22T23:34:09+03:00
Политика

Лидер Палаты общин Британии подала в отставку, призвав Мэй последовать ее примеру

В своем письме к главе правительства страны Андреа Лидсом отметила, что это решение далось ей непросто
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Лидер Палаты общин парламента Великобритании Андреа ЛидсомЛидер Палаты общин парламента Великобритании Андреа ЛидсомФото: REUTERS
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В среду, 22 мая, лидер Палаты общин британского парламента Андреа Лидсом объявила, что уходит в отставку из-за разногласий с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по поводу Brexit.

«С большим сожалением и тяжелым сердцем я приняла решение уйти из правительства», - написала она на своей странице в Twitter, опубликовав свое письмо к премьеру.

В послании к Терезе Мэй она сообщает, что не верит в то, что предложенный премьером вариант соглашения с Евросоюзом сделает Соединенное Королевство «по-настоящему независимым» государством, и что «второй референдум может привести к опасным разногласиям».

«Я не поддерживаю правительство, которое добровольно пойдет на такую уступку», - добавила лидер Палаты общин.

Кроме того, Андреа Лидсом в письме призывает Терезу Мэй последовать ее примеру и тоже добровольно подать в отставку.

«Никто не хотел вашего успеха больше, чем я, но теперь я призываю вас принять правильные решения в интересах страны, этого правительства и нашей партии», - подчеркнула она.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в мае Андреа Лидсом заявила, что готова сама занять пост премьер-министра Великобритании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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