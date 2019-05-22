Лидер Палаты общин Британии подала в отставку, призвав Мэй последовать ее примеру
В среду, 22 мая, лидер Палаты общин британского парламента Андреа Лидсом объявила, что уходит в отставку из-за разногласий с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по поводу Brexit.
«С большим сожалением и тяжелым сердцем я приняла решение уйти из правительства», - написала она на своей странице в Twitter, опубликовав свое письмо к премьеру.
В послании к Терезе Мэй она сообщает, что не верит в то, что предложенный премьером вариант соглашения с Евросоюзом сделает Соединенное Королевство «по-настоящему независимым» государством, и что «второй референдум может привести к опасным разногласиям».
«Я не поддерживаю правительство, которое добровольно пойдет на такую уступку», - добавила лидер Палаты общин.
Кроме того, Андреа Лидсом в письме призывает Терезу Мэй последовать ее примеру и тоже добровольно подать в отставку.
«Никто не хотел вашего успеха больше, чем я, но теперь я призываю вас принять правильные решения в интересах страны, этого правительства и нашей партии», - подчеркнула она.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в мае Андреа Лидсом заявила, что готова сама занять пост премьер-министра Великобритании.
ИСТОЧНИК KP.RU