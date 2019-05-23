2019-05-23T02:09:08+03:00
Спорт

ФИФА отказалась расширить состав участников Чемпионата мира в Катаре до 48 команд

На Чемпионате мира по футболу – 2022 будут выступать 32 команды
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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ФИФА отказалась от расширения состава участников ЧМ в Катаре с 32 до 48 командФИФА отказалась от расширения состава участников ЧМ в Катаре с 32 до 48 командФото: REUTERS
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Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширить состав участников Чемпионата мира 2022 года, который должен пройти в Катаре, с 32 до 48 команд.

Об этом сообщила пресс-служба организации, уточнив, что «регламент турнира останется неизменным». Отмечается, что ФИФА просто не успевает подготовить страну-хозяйку Чемпионата для проведения дополнительных игр. Кроме того, в связи с сохранением числа участников будущих соревнований Федерация также отказалась и от идеи проведения некоторых матчей мирового первенства за пределами Катара.

В сообщении поясняется, что если бы в турнире участвовали 48 команд вместо 32, то футбольным сборным пришлось бы с 21 ноября по 18 декабря провести 80 матчей, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Чемпионат мира по футболу в 2022 году впервые пройдет в мусульманской стране со строгими законами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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