2019-05-23T04:46:18+03:00
В мире

США могут отправить на Ближний Восток до 10 тысяч военных

В Пентагоне отказались комментировать эти сообщения СМИ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пентагон намерен представить Белому дому планы об отправке до 10 тысяч военных США Ближний ВостокПентагон намерен представить Белому дому планы об отправке до 10 тысяч военных США Ближний ВостокФото: REUTERS
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Для отражения возможной угрозы со стороны Ирана Соединенные Штаты собираются отправить Ближний Восток еще около десяти тысяч американских военных, сообщает Associated Press со ссылкой на неназванные источники.

По данным собеседников издания, именно такие планы готовится в ближайшее время представить Белому дому Пентагон. В частности, будет обсуждаться также возможность отправки в ближневосточный регион дополнительного вооружения, включая батареи ракетного комплекса Patriot и корабли. Отмечается, что окончательное решение пока не принято.

Между тем, в самом Минобороны США комментировать эту информацию отказались.

«Согласно давней политике, мы не собираемся обсуждать или спекулировать на потенциальных будущих планах или запросах об отправке сил», - приводит ответ представителя пресс-службы американского министерства ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее госсекретарь Майкл Помпео сообщил сотрудникам прессы, что Соединенные Штаты подозревают Иран в «возможной угрозе» своим интересам в зоне Персидского залива.

А перед этим советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что Штаты в качестве «сигнала» властям Ирана направят на Ближний Восток группу ВМС во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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