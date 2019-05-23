МИД РФ обвинил США в дезинформации по атакам в Идлибе

СЕГОДНЯ 08:09 2019-05-23T08:09:33+03:00

МИД РФ заявил, что США обвинили Россию в ударах по объектам в Идлибе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве уверены, что Вашингтон запустил кампанию по очернению российских военных в Сирии

Изменить размер текста: A A

Соединенные Штаты запустили кампанию по возложению на Россию ответственности за удары по гражданским объектам в сирийской провинции Идлиб. Об этом в среду сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

В ведомстве рассказали о том, что 6 мая газета The Washington Post опубликовала статью, в которой обвинила российских и сирийских военных в якобы преднамеренном нанесении авиаударов по гражданским объектам в регионе.

"Представляется, что наблюдаемая нами кампания по дезинформации запущена с подачи официальных властей США. Дело в том, что Вашингтону выгодно сохранять в неприкосновенности так называемый идлибский территориальный анклав", - говорится в сообщении на сайте МИД.

Дипломаты уверены, что американцы намеренно тормозят процесс нормализации ситуации в Сирии, обеспечивая себе предлог для сохранения вооруженного присутствия в республике. Это, в свою очередь, препятствует возобновлению доступа официальных властей САР к природным ресурсам Заевфратья.

Что касается авиаударов, то целями принадлежащих террористам беспилотников и РСЗО неоднократно становились и российские объекты. Сайт kp.ru писал о том, что днем ранее в сторону авиабазы Хмеймим было выпущено 17 реактивных систем залпового огня. Однако эта неудобная для Вашингтона информация не вошла в "журналистское расследование".

ИСТОЧНИК KP.RU