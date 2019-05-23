Госдепартамент США ищет сотрудника для противостояния РФ и Китаю в киберпространстве

СЕГОДНЯ 10:58 2019-05-23T10:58:54+03:00

Госдепартамент США планирует найти специалиста, который сможет противостоять "киберугрозам из Китая и России" Фото: REUTERS

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Отдел Госдепаратамента США по международной борьбе с наркотиками и охране правопорядка озадачился поисками сотрудника на должность старшего советника в сфере кибербезопасности. В должностные обязанности работника будет входить разработка стратегии противодействия «российско-китайскому давлению».

Необходимость в таком специалиста особенно возрастет после предоставления Россией и Китаем на Генассамблее ООН проекта резолюции о разработке соглашения в сфере киберпреступности. Этот документ, по мнению американских экспертов, «подорвёт интересы Вашингтона».

«Россия и Китай, внесут на рассмотрение проект резолюции с призывом начать переговоры о новом соглашении по борьбе с киберпреступностью, которое будет нацелено на подрыв интересов США в области национальной безопасности и экономики», — считают в Госдепартаменте.

Данный проект был вынесен на рассмотрение Россией еще в 2018 году. В документе должны быть прописаны нормы поведения стран в киберпространстве, прописывает базовые нормы и ответственность государства.

Большинством голосов ГА ООН приняла инициативу: за высказались 119 стран, 14 воздержались и 46 воспротивилось. Среди тех, кто встретил предложение негативно стали США, Украина, Великобритания, Грузия.

Наличие в списке противников США вполне объяснимо. Документ наведет порядок в киберпространстве, все ходы будут прописаны, что лишит Вашингтон возможности безнаказанно действовать в информационном пространстве.

- США воспринимают в штыки любые попытки ущемить их вольные представления о границах действий. В этот раз они снова не хотят подчиниться коллективной воле, а хотят диктовать свои условия в киберпространстве, - комментирует RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин.

ИСТОЧНИК KP.RU