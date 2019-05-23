Президент Абхазии попросил депутатов поддержать законопроект о переносе выборов

СЕГОДНЯ 13:36 2019-05-23T13:36:00+03:00

Ранее Рауль Хаджимба внес в парламент законопроект об изменениях в Конституционный закон Республики

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Президент Абхазии Рауль Хаджимба обратился к депутатам с просьбой поддержать внесенный им в парламент законопроект об изменениях в Конституционный закон Республики, который позволяет осуществить перенос выборов главы государства с 21 июля на 25 августа.

«Уважаемые депутаты! 21 мая мной внесен на рассмотрение Народного Собрания проект Закона о внесении изменений в Конституционный закон Республики Абхазия «О выборах Президента Республики Абхазия»», - сказал лидер республики.

Напомним, оппозиция Абазии в понедельник, 21 мая, начала протесты, требуя переноса выборов главы республики. На следующий день Хаджимба назвал действия оппозиционных лидеров попытками захвата власти, заявив о «важности спокойного проведения выборов в сроки, определенные конституцией Республики». Однако, позже президент пошел на уступки и согласился на перенос выборов на месяц позже.

ИСТОЧНИК KP.RU