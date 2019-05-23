Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов

СЕГОДНЯ 16:53 2019-05-23T16:53:29+03:00

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Опубликованная на сайте президента Украины петиция с требованием к новому главе незалежной Владимиру Зеленскому уйти в отставку набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения главой государства.

«Уважаемый Владимир Александрович, голосование за вас в большинстве своём было голосованием протестным. На самом деле вы не имеете поддержки 73% избирателей. Ваша персона вовсе не объединяет большинство украинцев, имеющих разные, порой диаметрально противоположные взгляды и желания», - говорится в тексте петиции, где сказано, что после избрания и инаугурации Зеленского первые же его заявления и действия разочаровывают избирателей и «разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию».

«Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашей немедленной отставки с поста Президента Украины!» - заключает автор петиции Максим Безрук.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, петиция с требованием ухода в отставку главы Украины появилась в минувшую среду, 22 мая, на второй день после инаугурации Владимира Зеленского.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/710390" frameborder="0"></iframe> Речь Владимира Зеленского на инаугурации: новый президент Украины пообещал вернуть Донбасс.Зеленский потребовал не вешать его портреты в кабинетах. И раздал ещё много всяких обещаний на церемонии инаугурации. Но сможет ли новый президент Украины сделать так, чтобы граждане его страны «не плакали»?

ИСТОЧНИК KP.RU