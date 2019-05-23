2019-05-23T16:58:08+03:00
Политика

Зеленский: референдум о переговорах с Россией будет носить информационный характер

По словам президента Украины, опрос об отношении граждан к переговорам с Москвой не будет носить законодательный характер [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зеленский: референдум о переговорах с Россией будет носить информационный характерЗеленский: референдум о переговорах с Россией будет носить информационный характерФото: REUTERS
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Итоги общенационального референдума по вопросу о достижении мирных договоренностей с Москвой и формате переговоров с Россией не будут носить обязательный характер. Соответствующие заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, пояснив, что волеизъявление граждан будет информационным, а не законодательным.

«Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми», - сказал украинский президент.

Напомним, 21 мая Зеленский заявил о планах провести в стране общенациональный референдум по вопросу о формате переговоров с Москвой. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что он был «неприятно удивлен» такими намерениями и назвал их «капитуляцией». Накануне Зеленский заявил, что не намерен проводить переговоры с Москвой, тем не менее сообщил, что референдум будет проведен в самое ближайшее время.

Зеленский публично назвал Россию агрессором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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