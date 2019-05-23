Зеленский: референдум о переговорах с Россией будет носить информационный характер
Итоги общенационального референдума по вопросу о достижении мирных договоренностей с Москвой и формате переговоров с Россией не будут носить обязательный характер. Соответствующие заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, пояснив, что волеизъявление граждан будет информационным, а не законодательным.
«Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми», - сказал украинский президент.
Напомним, 21 мая Зеленский заявил о планах провести в стране общенациональный референдум по вопросу о формате переговоров с Москвой. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что он был «неприятно удивлен» такими намерениями и назвал их «капитуляцией». Накануне Зеленский заявил, что не намерен проводить переговоры с Москвой, тем не менее сообщил, что референдум будет проведен в самое ближайшее время.
Зеленский публично назвал Россию агрессором.
ИСТОЧНИК KP.RU