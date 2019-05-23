Порошенко назвал «капитуляцией» предложенный Зеленским референдум о переговорах с Россией

СЕГОДНЯ 00:27 2019-05-23T00:34:43+03:00

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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что он был «неприятно удивлен» предложением своего преемника Владимира Зеленского провести в стране общенациональный референдум по вопросу о достижении мирных договоренностей с Россией и формате переговоров.

«Был неприятно удивлен странной позицией, что вопрос так называемых «мирных договоренностей с Россией» должен решаться на референдуме. В стране есть опасения, что это – капитуляция, а никакое не «мирное соглашение», - написал экс-лидер Незалежной на своей странице в Twitter.

Ниже он добавил, что «очень советовал бы команде нового президента развеять эти слухи», которые сам Порошенко считает «неудачным экспромтом или сознательным шагом, напрямую угрожающим целостности и суверенитету государства».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 20 мая на Украине состоялась инаугурация нового президента Владимира Зеленского. В своей инаугурационной речи он, в частности, объявил о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных парламентских выборов.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/710390" frameborder="0"></iframe> Речь Владимира Зеленского на инаугурации: новый президент Украины пообещал вернуть Донбасс.Зеленский потребовал не вешать его портреты в кабинетах. И раздал ещё много всяких обещаний на церемонии инаугурации. Но сможет ли новый президент Украины сделать так, чтобы граждане его страны «не плакали»?

ИСТОЧНИК KP.RU