В МВФ сообщили, что возобновят обсуждение сотрудничества с новым составом Верховной рады
После формирования нового состава Верховной рады Украины Международный валютный фонд готово возобновить обсуждение дальнейшего сотрудничества. Соответствующие заявление сделал официальный представитель МВФ Джерри Райс, еще раз подтвердив, что приехавшая в Киев миссия продолжит свою работу.
«Когда правительство будет сформировано по итогам выборов, мы готовы возобновить обсуждение нашего дальнейшего сотрудничества с Украиной», - сказал он, отметив, что «МВФ тесно сотрудничал с Украиной в последние годы».
Ранее в украинском представительстве Фонда опровергли информацию о том, что миссия возвращается в Соединенные Штаты, заявив, что миссия продолжит свою работу на Украине без изменения графика экспертов.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и назначил досрочные выборы в парламент страны на 21 июля. В ЦИК незалежной заявили, что избирательный процесс стартует с 24 мая и ведомство готово к досрочным выборам в парламент страны в назначенный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU