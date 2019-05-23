В МВФ сообщили, что возобновят обсуждение сотрудничества с новым составом Верховной рады

СЕГОДНЯ 18:28 2019-05-23T18:28:05+03:00

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После формирования нового состава Верховной рады Украины Международный валютный фонд готово возобновить обсуждение дальнейшего сотрудничества. Соответствующие заявление сделал официальный представитель МВФ Джерри Райс, еще раз подтвердив, что приехавшая в Киев миссия продолжит свою работу.

«Когда правительство будет сформировано по итогам выборов, мы готовы возобновить обсуждение нашего дальнейшего сотрудничества с Украиной», - сказал он, отметив, что «МВФ тесно сотрудничал с Украиной в последние годы».

Ранее в украинском представительстве Фонда опровергли информацию о том, что миссия возвращается в Соединенные Штаты, заявив, что миссия продолжит свою работу на Украине без изменения графика экспертов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и назначил досрочные выборы в парламент страны на 21 июля. В ЦИК незалежной заявили, что избирательный процесс стартует с 24 мая и ведомство готово к досрочным выборам в парламент страны в назначенный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU