В администрации Зеленского высказались о петиции с требованием его отставки

СЕГОДНЯ 00:32 2019-05-24T00:43:05+03:00

Андрей Богдан завил, что такие воззвания можно расценивать как шутку, а не как основание для увольнения нового президента Украины

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Петицию с требованием отставки нового президента Украины Владимира Зеленского можно расценивать как шутку, а не как основание для прекращения полномочий главы государства, заявил глава президентской администрации Андрей Богдан.

«Законом предусмотрены случаи, когда заканчиваются полномочия президента, и такие петиции не являются основанием для их окончания», - пояснил он в эфире телеканала «1+1».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 20 мая на Украине состоялась инаугурация нового президента Владимира Зеленского. В своей инаугурационной речи он, в частности, объявил о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных парламентских выборов.

А уже на второй день, 22 мая, на сайте президента Украины появилась петиция с требованием, чтобы он «немедленно» ушел в отставку. Стоит отметить, что она уже набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения главой государства.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/710390" frameborder="0"></iframe> Речь Владимира Зеленского на инаугурации: новый президент Украины пообещал вернуть Донбасс.Зеленский потребовал не вешать его портреты в кабинетах. И раздал ещё много всяких обещаний на церемонии инаугурации. Но сможет ли новый президент Украины сделать так, чтобы граждане его страны «не плакали»?

ИСТОЧНИК KP.RU