В администрации Зеленского высказались о петиции с требованием его отставки
Петицию с требованием отставки нового президента Украины Владимира Зеленского можно расценивать как шутку, а не как основание для прекращения полномочий главы государства, заявил глава президентской администрации Андрей Богдан.
«Законом предусмотрены случаи, когда заканчиваются полномочия президента, и такие петиции не являются основанием для их окончания», - пояснил он в эфире телеканала «1+1».
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 20 мая на Украине состоялась инаугурация нового президента Владимира Зеленского. В своей инаугурационной речи он, в частности, объявил о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных парламентских выборов.
А уже на второй день, 22 мая, на сайте президента Украины появилась петиция с требованием, чтобы он «немедленно» ушел в отставку. Стоит отметить, что она уже набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения главой государства.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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