2019-05-24T03:03:45+03:00
В мире

Трамп пока не считает нужным отправлять дополнительные войска на Ближний Восток

При этом президент США отметил, что готов отдать такой приказ при необходимости, назвав Иран «страной террора»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп пока не считает нужным отправлять дополнительные войска на Ближний Восток, чтобы отразить возможную угрозу со стороны Ирана.

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, он заявил, что «безусловно», отправил бы военных в ближневосточный регион, «если бы они нам там были необходимы».

«Не думаю, что они нам понадобятся. Действительно не думаю», - сказал американский лидер.

«Если это будет нужно, я, конечно, пошлю войска. Иран — очень плохой и опасный игрок. Это страна террора, и мы не будем с этим мириться», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне агентство АР сообщило, что Соединенные Штаты якобы собираются отправить на Ближний Восток дополнительный воинский контингент. Цифры назывались разные. Сначала сообщалось о десяти тысячах американских солдат, потом – о 120 тысячах. Ранее Трамп уже опроверг эти новости, назвав их «фейковыми».

ИСТОЧНИК KP.RU

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