2019-05-24T07:48:45+03:00
Политика

Видео свадьбы Потапа и Насти Каменских появилось в сети

Свадьба Потапа и Насти Каменских прошла под Киевом [видео]
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
украинские артисты Алексей Потапенко и Настя Каменски. Фото: Личная страница героя публикации в соцсетиукраинские артисты Алексей Потапенко и Настя Каменски. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Видео со свадьбы украинских артистов Алексея Потапенко и Насти Каменских, более известных как дуэт “Потап и Настя”, появилось в Сети.

На видеоролике запечатлены моменты торжественной церемонии, которая проходила в одном из элитных ресторанов под Киевом. Музыканты обменялись кольцами, а после скрепили свою любовь страстным поцелуем. Затем под восторженные крики гостей супруг подхватил любимую на руки и понес ее к ресторану.

fan_potap_nastyafan_potap_nastya
Страстный поцелуй Потапа и Насти на свадьбе
1864 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
nk__fanclubnk__fanclub
Потап и Настя наконец поженились
203 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Молодые долго держали в тайне подробности своей свадьбы.

kamenskuxkamenskux
Сначала певица предстала в шелковом халатике с надписью "Bride"
165693 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Алексей Потапенко и Настя Каменских знакомы уже около 13 лет. Сначала многие считали, что пара не ладит. Однако позже между молодыми людьми вспыхнули сильные чувства. Четыре года назад Потапенко официально развелся со своей первой женой Ириной Горовой.

reibandreiband
После долгих лет тайного романа Потап и Настя узаконили свои отношения
349 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Магистральный газопровод горит в Пермском крае
Погода в Москве на 24 мая 2019 года: ожидается теплая погода и без осадков
В Китае перевернулась лодка, десять человек погибли
Во Флориде казнили серийного убийцу и насильника
Помпео заявил, что у китайского проекта «Один пояс – один путь» исключительно политические цели
«А чего она ожидала?»: Пушков прокомментировал отказ Нуланд в визе
Зеленский не станет реагировать на петицию с требованием его отставки
Spiegel: Германия собирается сменить своего посла в России
Адвокат: США обвинили Ассанжа в публикации правдивой информации
Полеты самолетов Boeing 737 MAX в США могут возобновиться в июне
Трамп пока не считает нужным отправлять дополнительные войска на Ближний Восток
В полуфинале Чемпионата мира по хоккею Россия сыграет с Финляндией
Тимошенко: Предложенный Зеленским референдум о переговорах с Россией «недопустим»
По обвинениям США Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы
Трамп: Возможно, Huawei будет включена в торговую сделку с Китаем
В администрации Зеленского высказались о петиции с требованием его отставки
Глава МИД Ирана: США своими санкциями угрожают мировому порядку
Власти США предъявили Ассанжу обвинения еще по 17 пунктам