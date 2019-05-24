Видео свадьбы Потапа и Насти Каменских появилось в сети

СЕГОДНЯ 07:48 2019-05-24T07:48:45+03:00

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Видео со свадьбы украинских артистов Алексея Потапенко и Насти Каменских, более известных как дуэт “Потап и Настя”, появилось в Сети.

На видеоролике запечатлены моменты торжественной церемонии, которая проходила в одном из элитных ресторанов под Киевом. Музыканты обменялись кольцами, а после скрепили свою любовь страстным поцелуем. Затем под восторженные крики гостей супруг подхватил любимую на руки и понес ее к ресторану.

fan_potap_nastya Страстный поцелуй Потапа и Насти на свадьбе

nk__fanclub Потап и Настя наконец поженились

Молодые долго держали в тайне подробности своей свадьбы.

kamenskux Сначала певица предстала в шелковом халатике с надписью "Bride"

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Алексей Потапенко и Настя Каменских знакомы уже около 13 лет. Сначала многие считали, что пара не ладит. Однако позже между молодыми людьми вспыхнули сильные чувства. Четыре года назад Потапенко официально развелся со своей первой женой Ириной Горовой.

reiband После долгих лет тайного романа Потап и Настя узаконили свои отношения

ИСТОЧНИК KP.RU