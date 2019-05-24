2019-05-24T13:31:25+03:00
Политика

Кремль: дата "Прямой линии" с Путиным определена

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова конкретно о ней будет объявлено позже
Марина ВЕНЦОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле определились с датой проведения традиционной прямой линии, которую проведет с населением страны президент России Владимир Путин.

"Да, она [дата] известна, прямая линия готовится, - подчеркнул он. - Мы сообщим о ней".

Кстати, ранее Песков сообщал, как писал сайт kp.ru, что встреча в формате ответов на вопросы - "Прямая линия" с главой государства Владимиром Путиным пройдет летом.

Напомним, в прошлом году "Прямая линия" президента России проходила в начале июня. Глава государства в течение почти 4,5 часов отвечал на вопросы российских граждан, а также журналистов. В частности, они касались перспектив развития страны, вопросов вооружения РФ, проведения Чемпионата мира по футболу, а также цен на бензин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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