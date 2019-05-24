Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана

СЕГОДНЯ 13:52 2019-05-24T13:52:56+03:00

Американец был задержан 28 декабря 2018 года в Москве

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В пятницу, 24 мая, Лефортовский суд в Москве удовлетворил ходатайство ФСБ России, и продлил арест обвиняемого в сборе секретных сведений в пользу Соединенных Штатов американского гражданина Пола Уилана до 29 августа.

«Продлить обвиняемому Уилану меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, до 29 августа 2019 года», - зачитала принятое решение судья Сергей Рябцев.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, американца, который также является гражданином Великобритании, Канады и Ирландии, задержали в Москве 28 декабря прошлого года. В отношении Уилана было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Лефортовский суд 22 февраля продлил срок его арест до 28 мая.

Ранее сайт kp.ru рассказывал подробности биографии Пола Уилана и его общения с молодыми российским военнослужащими.

ИСТОЧНИК KP.RU