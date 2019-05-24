Американская журналистка сравнила игру сборной РФ по хоккею с легкой атлетикой

СЕГОДНЯ 18:13 2019-05-24T18:14:42+03:00

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Эксперт американской газеты The New York Times Джули Робенхаймер назвала абсурдной тактику сборной России в матче четвертьфинала Чемпионата мира по хоккею 2019 года.

Сайт kp.ru писал о том, что из этой схватки с командой Соединенных Штатов наши спортсмены вышли победителями. Игра закончилась со счетом 4:3. Несмотря на это, американка решила, что тактика нападения российских хоккеистов похожа на легкую атлетику.

"Они вечно бегут. Сначала хоккеисты на огромной скорости врываются в зону соперника, а потом летят обратно. Мы называем это лёгкой атлетикой", - сказала журналистка в интервью телеканалу RT.

По ее мнению, американские спортсмены пытались помешать россиянам действовать таким образом, чтобы снизить их скорость и сократить количество голевых моментов, однако сами делали недостаточно бросков.

"Когда подопечные [тренера сборной США Джеффа] Блэшилла оказывались в зоне соперника, они останавливались и начинали искать партнёра, вместо того чтобы атаковать ворота. Россияне же мгновенно направляли шайбу в створ, только вкатившись в зону. Они мыслили так: "Неважно, рядом мои напарники или нет, я могу всё решить сам", - подчеркнула Робенхаймер.

При этом она выразила уверенность в том, что сборная США могла победить - ей просто не хватило времени.

Главный тренер российской команды Илья Воробьёв уже прокомментировал высказывание журналистки.

"Прочитали. Посмеялся? В душе", — сказал он.

Россия - США 4:3 видеообзор четвертьфинал чемпионата мира по хоккею 2019 23 мая 2019.Видеообзор матча чемпионата мира по хоккею 2019 Россия - США 4:3

ИСТОЧНИК KP.RU