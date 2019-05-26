Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу "Голос. Дети"
Российский актер Станислав Садальский назвал справедливым решение гендиректора Первого канала Константина Эрнста объявить всех финалистов победителями проекта.
"Эрнст отлично придумал... Справедливо! Всем сестрам по серьгам. Победила дружба", - написал актер в своем инстаграмме.
Напомним, сайт kp.ru рассказал, что в пятницу Первый канал провел спецвыпуск, в котором не имел права согласно регламенту формата перевыбирать победителя, поэтому просто "подвел итоги сезона".
В конце Эрнст назвал победителями проекта всех финалистов. Это девять человек: Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григоряни Мариам Абделькадер, а также Микелла Абрамова, победа которой была аннулирована. Все они получат по одному миллиону рублей.
Победа дочери певицы Алсу Микаеллы Абрамовой была аннулирована после того, как певицы зрители усомнились в объективности голосования. Было решено провести проверку, которая выявила факт воздействия на голосование.
ИСТОЧНИК KP.RU