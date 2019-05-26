2019-05-26T04:27:31+03:00
Звезды

Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу "Голос. Дети"

Актер отметил, что "победила дружба" и это справедливо
Юлия ДИВЕЕВА
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Актер Станислав СадальскийАктер Станислав СадальскийФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Российский актер Станислав Садальский назвал справедливым решение гендиректора Первого канала Константина Эрнста объявить всех финалистов победителями проекта.

"Эрнст отлично придумал... Справедливо! Всем сестрам по серьгам. Победила дружба", - написал актер в своем инстаграмме.

Напомним, сайт kp.ru рассказал, что в пятницу Первый канал провел спецвыпуск, в котором не имел права согласно регламенту формата перевыбирать победителя, поэтому просто "подвел итоги сезона".

В конце Эрнст назвал победителями проекта всех финалистов. Это девять человек: Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григоряни Мариам Абделькадер, а также Микелла Абрамова, победа которой была аннулирована. Все они получат по одному миллиону рублей.

Победа дочери певицы Алсу Микаеллы Абрамовой была аннулирована после того, как певицы зрители усомнились в объективности голосования. Было решено провести проверку, которая выявила факт воздействия на голосование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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