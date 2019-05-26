Киев грозит России "гамбургскими" санкциями за украинских моряков

СЕГОДНЯ 04:43 2019-05-26T04:43:06+03:00

Посол Украины в ФРГ потребует от Берлина ввести санкции против Москвы

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В случае невыполнения Россией решения Международного суда по морскому праву об освобождении украинских моряков, Киев потребует от властей Германии ввести в отношении Москвы санкции. Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

По его мнению, вердикт гамбургского суда - это дипломатическая победа и важный козырь в процессе освобождения военнослужащих украинского флота. Дипломат подчеркнул, что призвал министра иностранных дел Германии Хайко Мааса добиваться от России исполнения решения суда Гамбурга, пишет агентство "Укринформ".

Напомним, как писал сайт kp.ru , что международный трибунал по морскому праву потребовал от российских властей освободить военные корабли и моряков Украины, задержанных за нарушение российской границы в ходе инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

Тогда три корабля ВМС Украины - артиллерийские катерах "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" - нарушили российскую границу, направляясь из Черного моря к Керченскому проливу. Экипажи кораблей игнорировали требования российских пограничников и в результате были задержаны. В отношении 22 украинских моряков и двух сотрудников СБУ возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU