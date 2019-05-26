Новые ракетные пуски КНДР не обеспокоили Трампа

СЕГОДНЯ 18:24 2019-05-26T18:24:39+03:00

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Американский лидер Дональд Трамп совсем не обеспокоен проведенными КНДР военными учениями. Об этом он сам рассказал, комментируя недавние ракетные пуски.

Сайт kp.ru писал о том, что испытания проводились 4 и 9 мая. Снаряды стартовали с площадки в провинции Пхёнан-Пукто и упали в Японском море.

"Северная Корея произвела стрельбы из небольших орудий, чем встревожила некоторых моих людей, а также некоторых других, но не меня. Я уверен в том, что председатель [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ын] сдержит свое обещание, данное мне", - написал глава Белого дома у себя в микроблоге в Twitter.

При этом Трамп признался, что ему понравились критические высказывания северокорейских властей в адрес бывшего вице-президента США Джо Байдена, являющегося главным политическим конкурентом действующего главы государства.

"Я улыбнулся, когда он (Ким Чен Ын - прим. ред.) назвал "болотного человека" Джо Байдена личностью с низким IQ и еще того хуже. Может, он подает мне сигнал?" - предположил американский лидер.

ИСТОЧНИК KP.RU