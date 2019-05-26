2019-05-26T19:31:26+03:00
Политика

Зеленский призвал не задерживать протестующих против него граждан

Президент Украины заявил, что меры могут быть приняты лишь в случае нарушения правопорядка
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Владимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не наказывать протестующих против него граждан. Такое заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что в городе Ровно задержали двух участников несанкционированного митинга, требовавших импичмента главы государства.

"Выяснил ситуацию о якобы задержании парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ровно. Никакого задержания не было", - написал политик у себя на странице в Facebook.

При этом он подчеркнул, что правоохранителям стоило действовать в отношении молодых людей гораздо мягче, в связи с чем будет проведена служебная проверка.

"Призываю МВД не применять меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь", - подытожил президент.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее украинцы уже требовали отставки нового главы государства. Соответствующие петиции появились на сайте президента вскоре после его инаугурации. В команде Зеленского данный эпизод расценили как шутку.

Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
При обрушении сцены в одном из театров Китая погиб ребенок
В МИД Ирана опровергли сообщения о начале переговоров с США
Новый стеклянный мост в Киеве треснул спустя сутки после открытия
Замаскированный под Су-57 американский истребитель попал на видео
Зеленский заявил, что Киев ассоциируется у него с запахом шаурмы
Новые ракетные пуски КНДР не обеспокоили Трампа
Министра образования Аджарии уволили за российские флаги на фестивале
Зараженный опасными вирусами ноутбук оценили в $1,2 млн
Появилось видео массовой драки со стрельбой в Одинцово
Александр Фетисов об итогах игры ЦСКА - Крылья Советов: «Впереди матчи с Нижним Новгородом, которые определят будущее команды»
Неизвестные пытаются захватить православный храм на Украине
Уникальная панда-альбинос впервые попала на камеры
В России вступил в силу новый порядок расчета доплат к пенсиям
На месте взрыва в жилом доме в Германии обнаружены опасные химикаты
Министр окружающей среды Британии стал восьмым кандидатом на пост премьера
В здание театра Российской академии в Москве врезался автомобиль
Коломойский рекомендовал Зеленскому объявить дефолт