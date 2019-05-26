Зеленский призвал не задерживать протестующих против него граждан
Президент Украины Владимир Зеленский призвал не наказывать протестующих против него граждан. Такое заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что в городе Ровно задержали двух участников несанкционированного митинга, требовавших импичмента главы государства.
"Выяснил ситуацию о якобы задержании парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ровно. Никакого задержания не было", - написал политик у себя на странице в Facebook.
При этом он подчеркнул, что правоохранителям стоило действовать в отношении молодых людей гораздо мягче, в связи с чем будет проведена служебная проверка.
"Призываю МВД не применять меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь", - подытожил президент.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее украинцы уже требовали отставки нового главы государства. Соответствующие петиции появились на сайте президента вскоре после его инаугурации. В команде Зеленского данный эпизод расценили как шутку.
Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.
ИСТОЧНИК KP.RU
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