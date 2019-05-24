Выборы в Европарламент: противники санкций не победят, но о себе заявят

…Ровно три года назад, весна 2016-го. Мы с депутатом венгерского парламента Мартоном Дьёндьёши пьём кофе на окраине Будапешта.

— Народ не понимает, что такое «европейская солидарность». Обязанность каждой страны-члена ЕС бесконтрольно принимать мигрантов? — рассказывает этот политик от партии с диковинным для русского уха названием «Йоббик». — И ещё народ не понимает, что такое «общеевропейские институты». Взять тот же Европарламент. На последних выборах в Орсагхаз [парламент Венгрии] в 2014 году явка составила 61,7%; на выборах в Европарламент в том же году — лишь 29%: вдвое меньше.

— И что это означает?

— Что простым европейцам, по крайней мере, у нас в Венгрии, ЕП просто не интересен. А стало быть, и не нужен, — подводит итог собеседник.

До самых тяжёлых потрясений для «общеевропейской солидарности» оставалась всего пара месяцев. Теракт исламиста-смертника в Ницце, унёсший жизни 86 человек. Успешный референдум по Брекситу — выходу Британии из ЕС. Ещё через полгода — неожиданная победа Трампа в США, разом превратившего Брюссель из приоритетного партнёра в мишень для экономической войны.

А в следующем, 2017 году, — сенсационный триумф на выборах в стране-«локомотиве Евросоюза» движения «Альтернатива для Германии». Которое требует если не распустить ЕС, то «разукрупнить» его, избавившись от брюссельской бюрократии.

Вот в такой обстановке и проходят сейчас, 23-26 мая 2019, очередные выборы в главной орган законодательной власти ЕС. Раньше Европарламент неизменно голосовал за всевозможные антироссийские инициативы: то санкции поддержит, то резолюцию против газопровода «Северный поток-2» примет.

Изменится ли что-нибудь после новых выборов? На вопросы «Комсомолки» ответила Учёный секретарь Факультета управления и политики МГИМО, старший преподаватель кафедры государственного управления — Ксения Доренко.

1. Почему выборы так важны?

Ксения Доренко: В Евросоюзе 513 млн жителей, то есть это крупнейшие транснациональные выборы в истории. Участвуют все страны ЕС, только квота каждой в Европарламенте зависит от населения. У огромной Германии — 96 кресел, у крошечных Мальты, Люксембурга или Эстонии — по 6. Всего же в Европарламенте 751 место (хотя их число уже в этом году может уменьшиться, к чему мы ещё вернёмся).

Участвовать могут как отдельные кандидаты, так и национальные партии.

Например, в одной Франции на её 74 места в ЕП претендуют больше 30 партии, у каждой — от одного до нескольких десятков человек в партийном списке.

2. Постойте, а как же «Брексит»? Если Британия выйдет из ЕС, что будет с её депутатами в ЕП?

Ксения Доренко: Правительство Британии почти за три года после референдума-2016 так и не разработало «дорожную карту» по «Брекситу». Поэтому процесс застопорился, и дата её выхода из ЕС отложена на неопределённый срок. На если «Брексит» всё-таки состоится, то депутаты от Соединённого Королевства, конечно, Европарламент покинут. А его численность уменьшится почти на 9% — до 705 кресел. Интересно, что все освободившиеся места вначале хотела получить Франция, но в конечном итоге ей придётся довольствоваться увеличением национальной квоты с 74 до 79 мест. Эти дополнительные пять депутатов от Франции тоже изберут сейчас, но въехать в Страсбург (резиденцию ЕП) они смогут лишь после «Брекзита» и, соответственно, ухода британцев.

3. Ой, как много сложных цифр! А кто вообще идёт нынче в Европарламент?

«КП»: Большинство (хотя и очень неустойчивое), скорее всего, сохранится у лидера прошлой пятилетки — «Европейской народной партии» (ЕНП). Это альянс «системных», проправительственных движений — например, в него входит ХДС/ХСС, партия Ангелы Меркель.

Лидер ЕНП, соратник Меркель — Мартин Вебер, метит в кресло председателя Еврокомиссии (главного распорядительного органа ЕС; на этот пост назначают только с одобрения Европарламента). Притом господин Вебер прямо обещает:

— Если я стану председателем Еврокомиссии, то заблокирую «Северный поток-2».

Ксения Доренко: Самая большая сенсация выборов — возникший буквально из ничего «блок правопопулистов». Под этим названием в ЕП идёт довольно неожиданная коалиция правых и евроскептических сил: от уже упомянутой «Альтернативы для Германии» до «Датской консервативной партии», движения «Истинные финны», «Национального объединения» Марин Ле Пен и кое-кого поменьше.

Почти все из них, включая лидера блока, вице-премьера Италии Маттео Сальвини, требуют остановить нелегальную миграцию и, наоборот, навести мосты с Россией.

4. Так санкции в итоге отменят?

Ксения Доренко: «Блок Сальвини» надеется сформировать альянс примерно из 80 депутатов — чего, конечно, не хватит, чтобы проводить ключевые решения наподобие санкций. (У ЕНП, для сравнения, в истекающем созыве было целых 217 мест). Но повлиять на расстановку сил при выборе главы Еврокомиссии они смогут — так что, возможно, в этом кресле окажется на Манфред Вебер, а некая другая, более компромиссная и гибкая (в том числе по отношению к «российскому вопросу») фигура.