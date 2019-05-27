2019-05-27T07:11:34+03:00
Политика

В Верховной Раде оценили возможные последствия дефолта на Украине

Депутат Вадим Рабинович считает, что население просто обнищает, и подниматься придется с нуля
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Депутат Верховной рады Вадим РабиновичДепутат Верховной рады Вадим РабиновичФото: ТАСС
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Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович считает, что объявление дефолта на Украине может обернуться полным обнищанием населения и увеличением стоимости доллара относительно гривны. Более того, стране придется подниматься "с нуля".

Таким образом парламентарий прокомментировал слова бизнесмена Игоря Коломойского, который предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить дефолт, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду.

"МВФ не может являться партнером Украины, потому что он финансовый доктор. Этот финансовый доктор лечит нас четыре с половиной года. В результате этого мы полностью убили экономику, мы в безнадежной долговой яме, а значит доктор — шарлатан", — заявил Рабинович.

При этом он высказал мнение, согласно которому, с дефолтом стоит повредить, ведь пострадают, прежде всего, обычные граждане, передает "112 Украина".

Сайт kp.ru писал о том, что в марте 2019 года госдолг незалежной составлял 78,78 млрд долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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