2019-05-27T05:42:21+03:00
Политика

Партия Курца побеждает на выборах в Европарламент в Австрии

Австрийская народная партия получит семь мандатов в ЕП
Юлия ДИВЕЕВА
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Канцлер Австрии Себастьян КурцКанцлер Австрии Себастьян КурцФото: REUTERS
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На выборах в европарламент в Австрии лидирует консервативная Австрийская народная партия (АНП) канцлера Себастьяна Курца. Об этом сообщило МВД страны, выполняющее функции центральной избирательной комиссии.

Ведомство озвучило предварительные результаты голосования. АНП набирает около 35,4% голосов, Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) - 23,6%, Австрийская партия свободы (АПС) - 18,1%, "Зеленые" - 13,1%, "Новая Австрия - Либеральный форум" (NEOS) - 8,2%. Партия "Европа сейчас" не набрала достаточного количества голосов для попадания в Европарламент.

Вряд ли расклад голосов существенно изменится после подсчета всех бюллетеней, а это значит, АНП получает семь мандатов в ЕП (на два мандата больше, чем на выборах в 2014 году), СДПА - пять, АПС - три мандата, "Зеленые" - два, NEOS - один. передает ТАСС.

Отметим, на расклад политических сил в стране повлиял недавний скандал. 18 мая в СМИ всплыла видеозапись, сделанная на Ибице дв агода назад. На ней будущий вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждает в компании некоей Алёны Макаровой всевозможные коррупционные схемы. После этого 49-летний политик-консерватор ушел в отставку, а в Австрии объявили внеочередные перевыборы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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