Отчет о расследовании авиакатастрофы SSJ-100 опубликуют через 1,5 месяца
Предварительные итоги расследования авиакатастрофы с самолетом SSJ-100 в аэропорту "Шереметьево" будет опубликованы в течение ближайших полутора месяцев. Об этом сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих.
Ранее он говорил о двух-трех месяцах, при этом на тот момент у следствия не было никаких официальных версий случившегося.
"Я думаю, что два-три месяца это, конечно, слишком долго. Мы сейчас с Межгосударственным авиационным комитетом взаимодействуем. Я думаю, что в пределах полутора месяцев они предварительный отчет подготовят", - цитирует ТАСС главу ведомства.
Сайт kp.ru писал о том. что настоящая трагедия развернулась 6 мая на взлетно-посадочной полосе "Шереметьево". Лайнер рейса SU1492 Москва-Мурманск загорелся после жёсткой посадки. В момент инцидента на борту находились 78 человек, из них 41 погиб, еще 10 пострадали.
В Шереметьево загорелся самолёт.Самолёт загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево. По данным медиков, погибли 13 человек...
ИСТОЧНИК KP.RU
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