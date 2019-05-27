2019-05-27T15:20:05+03:00
Экономика

Кудрин заявил, что рост ВВП России в этом году не превысит 1%

Глава Счетной палаты добавил, что официальной целью на этот год был показатель 1,3%
Александр ДЖУМАЕВ
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Глава Счетной палаты России Алексей КудринГлава Счетной палаты России Алексей КудринФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Рост ВВП России по итогам текущего года, скорее всего не превысит 1%. Об этом в понедельник, 27 мая, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

"Я в конце прошлого года при утверждении бюджета говорил о моих оценках выполнения цели по экономическому росту. Официальная цель была 1,3%, а я всегда говорил, что она будет около 1% или ниже. Я сохраняю свой прогноз. Ну, то есть он будет положительный, но ниже 1%", - приводит ТАСС слова Кудрина.

Ранее в Минэкономразвития заявили о росте ВВП России в прошлом месяце. В министерстве отметили, что темп роста ВВП в апреле ускорился до 1,6%, однако рост инвестиций в основной капитал страны по итогам первого квартала года замедлился до 0,5%. В Международном валютном фонде, в свою очередь, в мае этого года спрогнозировали сохранение темпов роста ВВП в текущем году на уровне 1,4%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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