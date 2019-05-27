Депутат Госдумы сообщил о жалобах на коллекторов, которые пугают должников гробами

СЕГОДНЯ 15:57 2019-05-27T15:57:03+03:00

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Россияне обращаются к депутатам Госдумы с жалобами на коллекторов, которые угрожают их детям и устанавливают гробы перед квартирами для оказания психологического давления с целью взыскания долгов за ЖКХ. Об этом сообщил заместитель руководителя думской фракции "Единой России" Андрей Исаев.

"К нам поступают жалобы на угрозы детям, которые допускают коллекторы... гробы ставят перед квартирой и так далее. Проявляют недюжинную фантазию, которую лучше было бы проявить в мирных целях", - приводит ТАСС слова парламентария.

Исаев также отметил, что в ходе заседания президиума законопроект, запрещающий передавать коллекторам долги по ЖКХ, вызвал дискуссию. Депутат подчеркнул, что фракция поддерживает этот проект, однако правительство пока не составило на него отзыв.

"Идеологически мы считаем, что передача коллекторам подобного рода долгов совершенно не обоснована. Мы знаем, что многие коллекторы, к сожалению, терроризируют наших граждан, пытаясь выбить эти долги, которые носят бытовой характер", - добавил Исаев.

Ранее сайт kp.ru сообщал о разработке Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств стандартов для работы по долгам за ЖКХ. По словам руководителя организации Бориса Воронина, в прошлом году коллекторские агентства работали лишь с 5% подобных задолженностей.

ИСТОЧНИК KP.RU