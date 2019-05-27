2019-05-27T17:09:33+03:00
Политика

Мосгорсуд признал законным продление ареста 24 морякам ВМС Украины

Ранее арест морякам был продлен на три месяца
Александр ДЖУМАЕВ
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Московский городской суд признал законным продление ареста 24 морякам ВМС УкраиныМосковский городской суд признал законным продление ареста 24 морякам ВМС УкраиныФото: REUTERS
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Московский городской суд признал законным продление ареста 24 морякам ВМС Украины, задержанным в ноябре прошлого года за незаконное пересечение границы РФ в Керченском проливе. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителей суда.

"Суд признал законным решение Лефортовского суда", - заявили в Мосгорсуде.

Решение о продлении ареста украинским морякам на 3 месяца было принято Лефортовским судом 17 апреля этого года. Защита военнослужащих при этом настаивает на том, что моряки должны быть признаны военнопленными.

Инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре прошлого года. Тогда три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу в районе пролива, направляясь из Черного моря в Азовское. Экипажи судов не подчинились требованиям российских пограничников остановиться, после чего были задержаны. В отношении моряков было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

В мае этого года Международный трибунал по морскому праву потребовал от российских властей освободить военные корабли и моряков. Представители РФ в заседании трибунала не принимали.

Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

ИСТОЧНИК KP.RU

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