Мосгорсуд признал законным продление ареста 24 морякам ВМС Украины
Московский городской суд признал законным продление ареста 24 морякам ВМС Украины, задержанным в ноябре прошлого года за незаконное пересечение границы РФ в Керченском проливе. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителей суда.
"Суд признал законным решение Лефортовского суда", - заявили в Мосгорсуде.
Решение о продлении ареста украинским морякам на 3 месяца было принято Лефортовским судом 17 апреля этого года. Защита военнослужащих при этом настаивает на том, что моряки должны быть признаны военнопленными.
Инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре прошлого года. Тогда три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу в районе пролива, направляясь из Черного моря в Азовское. Экипажи судов не подчинились требованиям российских пограничников остановиться, после чего были задержаны. В отношении моряков было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.
В мае этого года Международный трибунал по морскому праву потребовал от российских властей освободить военные корабли и моряков. Представители РФ в заседании трибунала не принимали.
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ИСТОЧНИК KP.RU