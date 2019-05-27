2019-05-27T17:43:44+03:00
Политика

Посольство США предупредило своих граждан о росте преступности на Украине

Американцам дали рекомендации, как вести себя во время поездок в страну
Елена АКИМОВА
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Американских туристов предупредили, что нужно быть более осмотрительными при посещении УкраиныАмериканских туристов предупредили, что нужно быть более осмотрительными при посещении УкраиныФото: REUTERS
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В посольстве США в Киеве дали рекомендации своим гражданам, которые собираются посетить Украину. По мнению дипломатов, в ближайшее время стоит ждать разгул преступности, так что вести себя стоит осмотрительнее.

«Посольство США в Киеве информирует граждан Соединённых Штатов о растущей преступности на Украине», — говорится в сообщении пресс-службы американской дипмиссии.

Туристов предупредили, что не стоит доверять людям, а еще нужно постоянно присматривать за своими напитками и едой. В последнее время туристы все чаще жалуются, что после употребления тех или иных напитков они испытывают недомогание или вовсе теряют создание, а потом не могут найти вещи и деньги. Естественно, каждый такой случай начинается с нового знакомства.

Дипломаты предположили, что «злоумышленник устанавливает первоначальный контакт с жертвами, выдавая себя за туриста, нуждающегося в помощи», а потом добавляет неизвестный препарат в еду и напитки.

Туристам рекомендуют быть бдительными не только во время еды, но и при использовании банкоматов и посещении банков, пишет RT.

Ранее на Украине новому президенту предложили объявить дефолт. Мнения политиков и экономистов на этот счет разделились. Одни уверены, что это верное решение, другие настаивают на том, что банкротство страны будет "убийственным".

ИСТОЧНИК KP.RU

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