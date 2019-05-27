Посольство США предупредило своих граждан о росте преступности на Украине
В посольстве США в Киеве дали рекомендации своим гражданам, которые собираются посетить Украину. По мнению дипломатов, в ближайшее время стоит ждать разгул преступности, так что вести себя стоит осмотрительнее.
«Посольство США в Киеве информирует граждан Соединённых Штатов о растущей преступности на Украине», — говорится в сообщении пресс-службы американской дипмиссии.
Туристов предупредили, что не стоит доверять людям, а еще нужно постоянно присматривать за своими напитками и едой. В последнее время туристы все чаще жалуются, что после употребления тех или иных напитков они испытывают недомогание или вовсе теряют создание, а потом не могут найти вещи и деньги. Естественно, каждый такой случай начинается с нового знакомства.
Дипломаты предположили, что «злоумышленник устанавливает первоначальный контакт с жертвами, выдавая себя за туриста, нуждающегося в помощи», а потом добавляет неизвестный препарат в еду и напитки.
Туристам рекомендуют быть бдительными не только во время еды, но и при использовании банкоматов и посещении банков, пишет RT.
Ранее на Украине новому президенту предложили объявить дефолт. Мнения политиков и экономистов на этот счет разделились. Одни уверены, что это верное решение, другие настаивают на том, что банкротство страны будет "убийственным".
ИСТОЧНИК KP.RU