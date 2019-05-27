Украинские политики уверены, что последствия дефолта будут «убийственны»

СЕГОДНЯ 12:56 2019-05-27T12:56:54+03:00

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На Украине задумываются о дефолте. Пока никаких официальных решений не принято, но политики и экономисты предупреждают, то это может стать «убийственно» для страны.

- Банкротить Украину нужно было раньше, а сегодня это станет убийственно. Украине не дадут скатиться в банкротство, потому что страна еще не использована до конца как бита против России. И ВМФ и США эта процедура невыгодна, - комментирует ФАН экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Политик напомнил, что разговоры о возможном дефолте велись и раньше, но этому не дали случиться. Не исключено, что данную процедуру запустят поле того, как будут внесены поправки в Земельный кодекс о продаже земли.

- Тогда Киев объявит дефолт и за гроши заберут все ресурсы. Еще в 2014 и 2015 годы во время ухода Яценюка говорили, что страна на грани раз банкротства. Но деньги давали, вгоняя все сильнее Украину в долги. Поэтому пока заявление Коломойского — не более чем пустые слова. Такой шаг может привести к проблемам не только с международными кредиторами, но и внутри страны, потому что украинцы устали, - резюмирует Журавко.

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ИСТОЧНИК KP.RU